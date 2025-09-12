Object First presenta almacenamiento a prueba de ransomware. Object First presentará su plataforma Ootbi (Out-of-the-Box-Immutability). Expertos en almacenamiento de datos y ciberseguridad de Object First analizarán sus capacidades durante una sesión general, que incluirá una demostración en vivo y la participación especial de uno de sus clientes con sede en México. La sesión explorará cómo Ootbi aplica el enfoque de Resiliencia de Datos Zero Trust (ZTDR) para fortalecer la defensa organizacional frente a ataques.

El ransomware continua siendo una de las amenazas cibernéticas más persistentes, con los repositorios de respaldo como objetivo en el 96% de los casos. Ootbi, diseñado para ser inmutable desde el primer momento y resistente al ransomware, garantiza la recuperación de datos mediante un almacenamiento de respaldo seguro, simple y potente, creado específicamente para Veeam.

Aprovecha S3 Object Lock para la inmutabilidad y opera sobre un sistema Linux reforzado, sin acceso para realizar acciones destructivas. Ootbi ofrece un rendimiento excepcional en respaldo y recuperación, protegiendo contra ciberataques, eliminaciones accidentales y amenazas internas. Se puede instalar, apilar y poner en funcionamiento en solo 15 minutos sin necesidad de conocimientos especializados en seguridad y soporta velocidades de respaldo de hasta 8 GB por segundo y capacidades superiores a 7 PB.

“Estamos rodeados de amenazas cibernéticas. Según un estudio reciente de Veeam[1], las tácticas de los ciberdelincuentes siguen evolucionando. El año pasado, los repositorios de respaldo fueron el blanco principal en el 96% de los ataques analizados en 1,300 organizaciones en todo el mundo. Aún más preocupante, los atacantes lograron comprometerlos en tres de cada cuatro casos,” comentó Harry Kurland, Vicepresidente de Ventas para América en Object First.

“Con sólo el 32% de los participantes de la encuesta reportando el uso de servicios o repositorios inmutables, queda claro que implementar una solución de almacenamiento de respaldo segura, simple y potente, como Ootbi, es tanto crítico como urgente. Su inmutabilidad e impenetrabilidad permiten a las organizaciones alcanzar una verdadera resiliencia cibernética en el entorno actual de amenazas.”

Object First también contará con un stand en el área de exhibición de VeeamON Tour México, ubicado junto a Adistec, su distribuidor exclusivo que atiende a socios del canal. Los asistentes podrán explorar más sobre las funcionalidades de Ootbi mediante demostraciones en vivo y participar en una trivia sobre la plataforma para tener la oportunidad de ganar premios especiales.

La firma participó en VeeamON Tour México 2025, este jueves 11 de septiembre en el Hotel Camino Real Polanco de la Ciudad de México. Este evento anual presenta las últimas innovaciones en tecnologías de Veeam y su ecosistema de socios comerciales, ofreciendo soluciones de vanguardia adaptadas a las necesidades de las empresas mexicanas. Como patrocinador Platinum, Object First se unirá a CIOs, CISOs, directores de TI, gerentes, coordinadores de infraestructura e ingenieros de sistemas en una jornada dedicada a fortalecer la protección de datos y avanzar en la resiliencia ante el ransomware.