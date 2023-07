Nuevas versiones de HP Envy y Pavilion

HP presenta lo más reciente de su línea Envy, Pavilion, y las soluciones de audio Poly, diseñadas para conectarse, crear, y sumergirse de lleno en el mundo híbrido. La forma en que vivimos continúa transformándose y las personas siguen buscando tecnología adecuada. Contar con dispositivos flexibles y adaptables nunca había sido tan importante como lo es hoy, especialmente cuando la capacidad para comunicarse, crear, y consumir contenido resulta fundamental.

La HP Envy x360 cumple con todas las necesidades de conexión remota para el entretenimiento, estudio, y trabajo e implementa nuevas características para vivir la vida hibrida con una calidad impecable.

Conexión. La nueva HP Envy x360 cuenta con una cámara de 5 MP para llamadas de video de alta calidad, un obturador de cámara manual, y una mejor experiencia de HP Presence 2.0. Esta característica incluye la capacidad para ajustar fácilmente la configuración de video y fondo (y compartir desde varias cámaras) con la aplicación myHP, así como también ajustar fácilmente las imágenes de salida, utilizando las funciones de corrección de rotación y distorsión trapezoidal.

Creación. Siente la confianza y seguridad de crear con potentes opciones de CPU y GPU, conectividad ultrarrápida con Wi-Fi 6E yHP Fast Charge que brindan un 50% de carga en solo 30 minutos. Experimenta la tranquilidad de saber que el contenido que has creado está protegido con la tecnología AI Image Signal Processor (ISP). Esto permite que tu dispositivo se bloquee automáticamente cuando te alejas y que se encienda tan pronto como te vuelvas a acercar

Inmersión. Puedes conectar hasta tres monitores 4K externos y disfrutar de una experiencia visual más natural con opciones de pantalla OLED incluidas.

Con el lanzamiento de la HP Envy x360, HP presenta la primera PC certificada con IMAX Enhanced en el mercado (disponible en algunas laptops de la línea HP Envy). Descubre una forma nueva y fluida para experimentar la imagen, sonido y contenido digital premium con la calidad IMAX. Estas características incluyen:

El alcance y la escala IMAX: la relación de aspecto ampliada de IMAX en películas y escenas seleccionadas.

Mezcla de sonido teatral IMAX : usa una variante especial de la tecnología DTS:X para ofrecer una experiencia de audio espacial totalmente inmersiva, preservando el rango dinámico completo en el nivel de referencia.

Contenido IMAX: contenido HDR exclusivo, remasterizado digitalmente que brinda una experiencia de transmisión mejorada.

Tecnología de audio DTS:X: ofrece un sonido envolvente que hace saltar los corazones. Produce un audio especial claro, rico y dinámico para la experiencia auditiva más atractiva en el mercado de altavoces y auriculares.

HP Pavilion, listas para divertirse en serio

Las actualizaciones de la laptop HP Pavilion Plus 14 y de la HP Pavilion All in One 27”, fueron diseñadas para realizar la creación más demandante, sin dejar de lado la posibilidad de entretenerte sin obstáculos.

El mejor desempeño: La HP Pavilion Plus 14 cuenta con un modo de desempeño gracias a su procesador Intel® Core™ de 13.ª generación que le permite administrar con facilidad cargas de trabajo intensas y jornadas de entretenimiento.

Entretenimiento en cualquier lugar: Disfruta de la impecable calidad de imagen y del sonido envolvente que te ofrece Audio by B&O. Además, muestra tu mejor imagen con la cámara de hasta 5 MP.ii

Equipo que cuida el planeta desde su concepción: El equipo HP Pavilion de 14″, es una laptop que integra aluminio reciclado en cubierta de teclado, superior e inferioriii, integra plástico de origen oceánico recicladoiv .]

La HP Pavilion All in One 27”, además de permitirte crear sin interrupciones, podrás jugar y transmitir sin ninguna complicación, mientras cuidas de tu bienestar gracias su diseño y pantalla especialmente diseñada para las largas jornadas laborales.

Potencia para jugar y trabajar: El procesador te permitirá darlo todo en tu trabajo de todos los días que requiera potencia y consumo de recursos, además de poder jugar títulos que nos requieran un rendimiento extremo.

Innovación inteligente: Mantén la privacidad con la cámara de privacidad emergente HP WideVision de 5 MP que se oculta cuando no la utilizas.

Diseño sustentable: Contiene plástico de origen oceánico, con registro EPEAT® Gold y certificación ENERGY STAR®, además de contar con un empaque de materiales reciclables y de origen 100% sustentable.

Mejora tu bienestar: Concéntrate durante más tiempo con una pantalla antirreflejante y sin parpadeo, que cuenta con tecnología de baja luz azul que ayuda a proteger tus ojos.

Tus mejores compañeros para la vida diaria

La vida híbrida ha traído consigo retos, especialmente el de comunicarte de manera clara en casa o desde cualquier lugar. Poly, una compañía de HP Inc., ha diseñado Voyager Free 60, audífonos inalámbricos bluetooth empresariales enfocados en atender las necesidades de comunicación remota.

La serie Voyager Free 60 te presenta unos audífonos inalámbricos discretos equipados con micrófonos con cancelación de ruido activa (ANC), la cual te ofrecen un audio increíble y claro durante las llamadas. Además, cuentan con tiempo de conversación prolongado y certificaciones para múltiples plataformas, estos potentes auriculares están preparados para jornadas completas de estudio, trabajo, y entretenimiento.