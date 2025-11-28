Nueva supercomputación HPE Cray impulsa la IA. El nuevo portafolio de supercomputación incorpora blades multipartner y cargas de trabajo con refrigeración líquida directa, software de gestión unificado e interconexión moderna de alto rendimiento para ayudar a los clientes a alcanzar productividad a gran escala en la era de cargas de trabajo convergentes de IA y HPC.

HPE introduce tres blades de cómputo multi-partner y multicarga de trabajo para su plataforma de supercomputación de nueva generación, logrando una de las mayores densidades de rendimiento computacional del sector

HPE anuncia las últimas incorporaciones al portafolio de supercomputación de próxima generación HPE Cray, que proporcionan una densidad de computación líder en la industria, diseñada para satisfacer las necesidades de la inteligencia artificial (IA) y a la vez que se realiza a gran escala.

Esta expansión del portafolio de supercomputación de HPE Cray incluye tres blades de cómputo multi-partner y múltiples cargas de trabajo, software de gestión unificada y soporte de interconexión de alto rendimiento, estableciendo una de las arquitecturas de supercomputación más potentes del sector para laboratorios de investigación, entidades soberanas y grandes empresas que cada vez más recurren a la IA para avanzar en sus simulaciones e impulsar el descubrimiento científico.

“Las organizaciones globales que dependen de la supercomputación buscan un mejor rendimiento de cómputo para todas sus cargas de trabajo”, dijo Trish Damkroger, vicepresidenta senior y directora general de Soluciones de Infraestructura HPC e IA en HPE.

“Nuestra nueva plataforma HPE Cray Supercomputing responde a las necesidades de los clientes de contar con una mayor densidad de rendimiento, con una arquitectura unificada de IA y HPC diseñada para lograr resultados innovadores. En HPE nos enorgullece reafirmar nuestro compromiso firme con la IA y la supercomputación como motor de innovación y descubrimiento científico, avanzando en la forma en que las personas viven y trabajan.”

Esta ampliación del portafolio es una continuación del lanzamiento del mes pasado del HPE Cray Supercomputing GX5000, diseñado específicamente para permitir avances en supercomputación en la era convergente de IA y HPC. La plataforma se ve ampliada por el nuevo HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000, que es el primer sistema de almacenamiento construido de fábrica de la industria con software de código abierto integrado Distributed Asynchronous Object Storage (DAOS) para un mayor rendimiento .

La plataforma HPE Cray de nueva generación experimenta una rápida adopción en la industria

El Centro de Computación de Alto Rendimiento de la Universidad de Stuttgart (HLRS) y el Centro de Supercomputación Leibniz (LRZ) de la Academia Bávara de Ciencias y Humanidades han seleccionado el HPE Cray Supercomputing GX5000 como plataforma para sus superordenadores de próxima generación. Este portafolio de supercomputación de nueva generación ya está ganando terreno entre algunos de los superordenadores de mayor rendimiento del mundo, incluyendo el próximo superordenador Herder de HLRS y el superordenador Blue Lion de LRZ, lo que permite a cada cliente abrir nuevos horizontes científicos.

“Como constructor de los superordenadores Hawk and Hunter de HLRS, HPE ha sido durante años un excelente socio para HLRS”, dijo el Prof. Dr. Ing. Michael Resch, director de HLRS. “Los sistemas de supercomputación de HPE y su apoyo experto han mejorado directamente la capacidad de nuestras comunidades de usuarios científicos e industriales para realizar descubrimientos científicos novedosos y diseñar mejores tecnologías. De cara a la llegada de Herder, estamos entusiasmados por comenzar la siguiente etapa de esta cooperación con HPE. La plataforma GX5000 ofrecerá a nuestros usuarios un gran salto en rendimiento en simulación e inteligencia artificial, así como una mejora de la eficiencia energética — una preocupación principal en nuestro centro HPC.”

“En LRZ, nuestra misión es ofrecer computación de alto rendimiento de clase mundial que impulse la investigación con impacto global, garantizando al mismo tiempo que nuestros superordenadores funcionen de manera eficiente y sostenible”, dijo el profesor Dr. Dieter Kranzlmüller, presidente del consejo de administración de LRZ. “La próxima plataforma HPE Cray GX500, elegida para nuestro próximo sistema insignia Blue Lion, refleja perfectamente este compromiso. Con refrigeración líquida directa al 100% capaz de funcionar a temperaturas de hasta 40 °C, el sistema permite la reutilización del calor residual en todo el campus de investigación de Garching. Con un rendimiento sostenido hasta 30 veces más rápido que nuestro sistema actual, Blue Lion permitirá a los investigadores integrar sin problemas los flujos de trabajo tradicionales de modelado y simulación con métodos de IA de vanguardia, empujando los límites del descubrimiento científico como nunca.”

Nuevos blades de procesamiento multipartner y multiworkload con refrigeración líquida directa

Apoyados por refrigeración líquida directa al 100%, estos tres nuevos blades permiten a los clientes desplegar una densidad de rendimiento líder en la industria para GPUs de gama alta como la plataforma NVIDIA Rubin de próxima generación y AMD Instinct MI430X, o CPUs insignia como los procesadores EPYC AMD de próxima generación, con nombre en clave “Venice”. Todos los blades de procesamiento disponen de la opción de cuatro u ocho endpoints HPE Slingshot de 400 gigabits por segundo (Gbps) por blade y una opción para dos unidades de estado sólido (SSD) no volátiles (NVMe) por blade. Una combinación de los tres blades de procesamiento puede desplegarse en un rack de cómputo HPE Cray

Supercomputing GX5000 permitirá a los clientes configurar la combinación óptima de blades para su carga de trabajo, incluso en configuraciones pequeñas.

HPE Cray Supercomputing GX440n Accelerated Blade – Este blade ofrece un motor de cómputo universal para computación de precisión mixta con cuatro CPUs NVIDIA Vera y ocho GPUs NVIDIA Rubin. Se pueden configurar hasta 24 blades por rack de cómputo, ofreciendo una densidad líder en la industria de GPU NVIDIA Rubin con hasta 192 GPUs NVIDIA Rubin por rack.

HPE Cray Supercomputing GX350a Accelerated Blade – Se recomienda para clientes que desean un motor de cómputo universal para computación de precisión mixta con CPUs y GPUs AMD. Incorpora un CPU AMD EPYC “Venice” de nueva generación, CPU y cuatro GPUs AMD Instinct MI430X, que es el nuevo acelerador de la serie MI400 diseñado específicamente para IA soberana y HPC. Se pueden configurar hasta 28 de estos blades por rack de cómputo, proporcionando hasta 112 GPUs AMD MI430X por rack.

HPE Cray Supercomputing GX250 Compute Blade – Diseñado para superordenadores de próxima generación, este blade se recomienda para clientes que deseen construir una partición solo para CPU para cargas de doble precisión con ocho CPUs AMD EPYC, “Venice”, de próxima generación. En este caso, la partición de la GPU del superordenador de próxima generación podría construirse sobre cualquiera de los blades acelerados mencionados anteriormente, dependiendo de la preferencia del cliente. Hasta 40 de esos blades pueden configurarse por rack de cómputo, ofreciendo una densidad de núcleos de CPU x86 líder en la industria.

Una experiencia de gestión de sistemas unificada, multitenant y segura

El software HPE Supercomputing Management introduce nuevas capacidades para soportar entornos multitenancy, virtualizados y contenedores, ofreciendo a los clientes una mayor flexibilidad para desplegar procesamiento convergente de IA y HPC, aislando cargas de trabajo y grupos de usuarios cuando sea necesario. El nuevo software también proporciona gestión de la energía y energía a nivel de sistema. Esta función permite a los clientes monitorizar el consumo energético, ayudar a estimar el consumo e integrarse con programadores conscientes de la energía, permitiendo maximizar la eficiencia energética y anticipar costes.

El software ofrece una experiencia unificada y segura de gestión de sistemas para la infraestructura de IA y HPC en todas las fases del ciclo de vida del superordenador, incluyendo provisionamiento, monitorización, alimentación y refrigeración, y escalado. Las nuevas capacidades incluyen características de seguridad reforzadas y una mejor gestión de informes de gobernanza.

HPE Slingshot 400 ya está disponible para sistemas basados en GX5000

Ahora disponible para la plataforma HPE Cray Supercomputing GX5000, HPE Slingshot 400 ha sido diseñado para su formato más denso y para funcionar a gran escala bajo las cargas de trabajo más pesadas que permite la nueva plataforma convergente de IA y HPC.

Se desarrolló un nuevo chasis para el blade de switch con refrigeración líquida directa al 100%, que cuenta con 64 puertos de 400 Gbps y se despliega en las siguientes configuraciones:

8 switches con 512 puertos

16 switches con 1.204 puertos

32 switches con 2.048 puertos

Anunciados por primera vez el año pasado, los switches HPE Slingshot 400 utilizan todo el ancho de banda disponible desplegado en la topología de mayor rendimiento del HPE Cray Supercomputing GX5000 y ofrecen a los clientes una latencia reducida, un ancho de banda sostenido mejorado, fiabilidad y gestión de costos.

La solución de almacenamiento basada en DAOS aumenta la productividad de aplicaciones de IA

El HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000 se basa en el servidor HPE ProLiant Compute DL360 Gen12. Este sistema de almacenamiento ofrece un rendimiento computacional líder en la industria, densidad de memoria con escalabilidad y altas velocidades de transferencia de datos para ejecutar aplicaciones exigentes. Estas capacidades, combinadas con la arquitectura de baja latencia de DAOS, permitirán a los clientes de supercomputación ejecutar aplicaciones de IA vinculadas a entrada/salida con mayor productividad.

Dependiendo de los requisitos del proyecto, los servidores de almacenamiento DAOS basados en servidores HPE ProLiant Compute estarán disponibles en múltiples tamaños y configuraciones de discos, incluyendo: