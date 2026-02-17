Nueva amenaza modifica configuración DNS de routers. Infoblox Threat Intel (ITI), la unidad de inteligencia de seguridad de Infoblox, ha publicado un documento en el que informa de una nueva campaña de amenazas que afecta a determinados routers de acceso a Internet, especialmente modelos antiguos.
Los atacantes consiguen acceder sigilosamente al router y modificar la configuración DNS, de modo que cuando un dispositivo conectado a uno de estos equipos solicita un dirección de Internet, el router redirige la petición a un resolver alojado en servidores Aeza en lugar de a su ISP habitual.
A partir de ahí, un sistema de distribución de tráfico (TDS) basado en HTTP identifica a los usuarios y los redirige de forma selectiva a plataformas de tecnologías de publicidad on-line (Adtech) que a menudo conducen a sitios web potencialmente peligrosos.
Las principales características del modo de operación de esta amenaza son:
Renée Burton, VP de Infoblox Threat Intel, ha comentado. “Cuando un usuario trata de acceder a un sitio de Internet, nunca se pregunta qué procedimiento utiliza su router para obtener la dirección, simplemente confían en que la respuesta será correcta. Esta campaña demuestra lo peligroso que puede resultar una vulneración de esa confianza, sin que el usuario se percate de ello: una vez que los atacantes controlan el DNS en el router, controlan también cada conexión a Internet, y el usuario puede ser desviado, sin su conocimiento a sitios que tratan de rentabilizar su navegación”.
Infoblox recomienda como primera medida la actualización de los router, sustituyéndolos por equipos más modernos que protejan la configuración DNS. En el ámbito corporativo, y desde el punto de vista organizativo, los departamentos de TI deben tratar el DNS como una infraestructura de seguridad crítica, implementando controles que detecten y detengan el tráfico que se dirige a resolvers maliciosos conocidos y redes “en la sombra”.
