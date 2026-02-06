Neutrik amplía su presencia en América Latina. Grupo Neutrik intensifica su presencia institucional en América Latina tras registrar un crecimiento superior al 100% en las ventas de fibra óptica en la región, impulsando la expansión del portafolio, el fortalecimiento de alianzas comerciales y una actuación más cercana a los países.

El movimiento sigue la demanda creciente por tecnologías de alta confiabilidad, que han ampliado el uso de las soluciones Neutrik en sectores como entretenimiento, broadcast, integración audiovisual, industria y salud.

El movimiento acompaña la creciente demanda por tecnologías de alta confiabilidad; en los últimos años, la compañía ha ampliado su actuación en frentes que van desde la modernización de infraestructuras en grandes producciones en vivo hasta el avance de la fibra en eventos e instalaciones fijas

“Neutrik busca evolucionar y acompañar siempre las transformaciones de los mercados y de las necesidades de los usuarios profesionales, que hoy demandan soluciones más robustas, seguras y preparadas para operaciones críticas. Nuestro compromiso es actuar de forma cercana a los clientes, distribuidores e integradores, promoviendo conocimiento técnico y garantizando disponibilidad para diversas aplicaciones”, comenta Fernando Manfrini, Gerente de Negocios de Tecnología para América Latina en Neutrik Americas.

En los últimos años, la compañía ha ampliado su actuación en frentes que van desde la modernización de infraestructuras en grandes producciones en vivo, hasta el avance de la fibra óptica en eventos e instalaciones fijas. Con tecnologías diseñadas para facilitar el manejo y aumentar la durabilidad, Neutrik contribuye a la profesionalización del sector y a la adopción de estándares elevados de conectividad en toda la región, reforzando su presencia en ferias, seminarios técnicos y acciones directas con los usuarios.

“La empresa también ha fortalecido alianzas con distribuidores regionales, ampliando la cobertura, la oferta de inventario y el soporte técnico para toda la cadena profesional. Las asociaciones con integradores y marcas líderes en audio, broadcast e instalación han permitido diversificar aplicaciones, estimular nuevos mercados y ampliar el portafolio adquirido en cada país, incluyendo categorías como video, datos y soluciones híbridas”, añade Fernando.

“Como parte de la estrategia a largo plazo, Neutrik continúa invirtiendo en innovación, expansión y apertura de nuevos segmentos, entre ellos el médico, corporativo e industrial, desarrollando soluciones diseñadas para elevar el estándar de conectividad en América Latina y mantener el compromiso con la calidad, la seguridad y la evolución tecnológica que marca su trayectoria global”, concluye el ejecutivo.