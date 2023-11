Netskope lanza Next Gen SASE Branch

Netskope presenta Next Gen SASE Branch: un gran avance en cuanto a la infraestructura que utiliza la galardonada Borderless SD-WAN de Netskope para transformar el modo en que las organizaciones gestionan sus funciones de red y seguridad más críticas, al tiempo que optimizan el funcionamiento de sus sucursales en cualquier lugar.

En la actualidad, los departamentos de tecnología de la información buscan soluciones de infraestructura centralizadas en la nube que combinen con inteligencia las capacidades de red y seguridad, reduzcan el mantenimiento de la tecnología heredada y satisfagan las demandas de rendimiento de los entornos de trabajo híbridos. SASE ha surgido como un marco líder que ya influye en estas decisiones de compra de las empresas; según Gartner®, para 2026, “el 60% de las nuevas compras de SD-WAN formarán parte de una oferta SASE de un único proveedor, frente al 15% en 2022” .

Pero la infraestructura actual de las sucursales suele estar plagada de retos. Hasta la fecha, la mayoría de las soluciones para sucursales:

Dependen de SD-WAN heredadas y de múltiples tecnologías de seguridad de red disgregadas que no se diseñaron para ampliar el rendimiento a entornos de trabajo híbridos que dan prioridad a la nube;

No pueden abarcar la gran cantidad de aplicaciones en la nube o dispositivos IoT que ahora se utilizan en toda la empresa;

Lidian con conjuntos de productos de seguridad para endpoint y servicios de conectividad que no están conectados o integrados adecuadamente, y que generan importantes costos de mantenimiento continuo;

Ofrecen un ineficiente estado general de la infraestructura de las sucursales, no optimizado y con controles de seguridad inadecuados.

Adaptado a las nuevas necesidades

Netskope Next Gen SASE Branch, impulsado por Borderless SD-WAN, combina un dispositivo SD-WAN y de seguridad unificado -Netskope SASE Gateway-, con un SASE Fabric adaptado al entorno, una seguridad basada en confianza cero y con un orquestador de nube respaldado por SkopeAI.

Disponible como una oferta única, entregada desde la nube, la solución también incluye una sucursal ligera que optimiza y protege el tráfico que va desde cualquier ubicación y usuario hacia la nube y ubicaciones con instalaciones propias.

“Hemos diseñado Next Gen SASE Branch pensando en las mayores necesidades de las empresas, tanto ahora como en el futuro”, afirma Parag Thakore, SVP, Borderless SD-WAN en Netskope. “Las organizaciones ya no necesitan gestionar una compleja pila de soluciones para operar adecuadamente su negocio, ni sacrificar el rendimiento por la seguridad. Con Next Gen SASE Branch, pueden aprovechar al máximo un enfoque de una única plataforma, un software y una sola política, habilitado de forma exclusiva y absoluta por Netskope Borderless SD-WAN”.

“Como proveedor de servicios gestionados de servicio integral, nos hemos asociado con Netskope y hemos desplegado su solución SASE totalmente integrada para modernizar la infraestructura de sucursales y VPN de muchos clientes”, expresa Darren Carlson, CEO Halo Global. “Utilizando la plataforma de Netskope, podemos acelerar la incorporación de clientes e impulsar el crecimiento de nuestro negocio”.

“La era de la empresa hiperdistribuida -en la que los trabajadores pueden hallarse en cualquier lugar y las aplicaciones están en todas partes- está favoreciendo que organizaciones de todo el mundo transformen sus estrategias de red y seguridad”, explica Brandon Butler, IDC Research Manager, Enterprise Networks. “Las capacidades clave para las arquitecturas de próxima generación incluyen redes totalmente integradas y seguridad adaptada al entorno, gestión basada en la nube y automatización avanzada mejorada por AI/ML. Next Gen SASE Branch de Netskope ejemplifica el enfoque de la compañía hacia SASE al combinar los elementos importantes de Borderless SD-WAN a través de NewEdge con una cartera de capacidades de seguridad nativas de la nube y sensibles al contexto”.

Netskope Next Gen SASE Branch incluye:

Un SASE Fabric adaptable al entorno que admite más de 75.000 aplicaciones y valores predeterminados de QoS (calidad de servicio) inteligentes fundamentados en el índice de confianza de la nube (CCI), así como inteligencia de dispositivos IoT basada en AI/ML para ingeniería de tráfico, y segmentación consciente de VRF (reenvío de ruta virtual) y enrutamiento avanzado entregado de extremo a extremo a través de centros de datos y nubes. Además, la Borderless SD-WAN disponible en Netskope NewEdge ofrece una rampa de acceso a la nube de alto rendimiento desde cualquier sucursal, centro de datos o usuario remoto a cualquier SaaS, aplicación privada o región transcontinental.

Seguridad híbrida Zero Trust, que integra a la perfección las funciones de Secure Web Gateway (SWG) y Cloud Access Security Broker (CASB) distribuidas en la nube, junto con las capacidades locales de Application Firewall, Intrusion Prevention System (IPS)/Intrusion Detection System (IDS) y Device Intelligence. Además, Netskope ZTNA Next combina funcionalidades de optimización SD-WAN con una solución convergente de acceso a la red de confianza cero que permite la retirada de las VPN heredadas.