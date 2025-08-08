NetApp acelera las migraciones de VMware. NetApp anunció que Amazon FSx for NetApp ONTAP ya es una opción de almacenamiento externo compatible para Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) de Amazon Web Services (AWS). Amazon EVS, ahora disponible de forma general, permite ejecutar VMware Cloud Foundation (VCF) dentro de Amazon Virtual Private Cloud (VPC), integrando cargas de trabajo VMware con otras aplicaciones en AWS.

Gracias a esta integración, las organizaciones pueden migrar sus entornos VMware de manera ágil, sin rediseñar aplicaciones ni alterar flujos operativos. Se trata de una solución que combina la gestión avanzada de datos de NetApp con la escalabilidad y rendimiento de AWS, facilitando la transformación digital sin fricciones.

La migración de cargas críticas a la nube ofrece beneficios como reducción de costos operativos, eliminación de infraestructura obsoleta y cumplimiento de objetivos estratégicos. No obstante, esta transición puede generar nuevos desafíos, como entornos fragmentados o costos inesperados. NetApp, como único proveedor con almacenamiento de primera parte nativo en AWS, ofrece una propuesta única: ayudar a sus clientes a modernizar sus entornos VMware mediante una infraestructura de datos inteligente. Algunos clientes han reportado reducciones de hasta 50 % en sus costos totales gracias al uso de Amazon FSx for NetApp ONTAP.

“Los clientes que utilizan Amazon EVS con FSx for ONTAP ahora pueden disfrutar de la misma eficiencia, protección y automatización que conocen en sus entornos locales”, afirmó Pravjit Tiwana, vicepresidente senior y gerente general de Cloud Storage en NetApp. “Nuestra colaboración con AWS permite gestionar cargas críticas en la nube con escala y seguridad”.

Para fortalecer esta integración, NetApp anunció capacidades clave:

Compatibilidad con Amazon EVS: Amazon FSx for ONTAP se integra con Amazon EVS, automatizando despliegues y simplificando la gestión de VMware Cloud Foundation en AWS. La solución permite migraciones rápidas con herramientas conocidas y reducción del costo total de propiedad gracias a la gestión de datos avanzada.

Asesor de migración en BlueXP: La herramienta Workload Factory en BlueXP ahora permite automatizar el descubrimiento de máquinas virtuales locales, provisión de almacenamiento y asignación de datastores en Amazon EVS, acelerando la migración.

Recuperación ante desastres para VMware: BlueXP Disaster Recovery ahora es compatible con Amazon EVS, utilizando FSx for ONTAP como destino. Admite tanto datastores NFS como VMFS sobre iSCSI, garantizando continuidad operativa.

Protección contra ransomware: La protección autónoma de NetApp detecta y responde a ataques en tiempo real en la capa de almacenamiento, mientras que BlueXP orquesta defensas proactivas en entornos híbridos.

Robin Gardner, CCO de Xtravirt, socio preferente de NetApp, concluyó: “Habilitar FSx for ONTAP en Amazon EVS otorga mayor control sobre datos críticos y mejora la eficiencia operativa en entornos virtualizados”.

Ningún sistema puede garantizar protección total frente al ransomware, pero las capacidades de NetApp aportan una capa esencial de defensa en entornos híbridos y multicloud.