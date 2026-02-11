Mujeres STEM, liderazgo clave para la evolución y competitividad. A nivel mundial, solo el 33% de las personas dedicadas a la investigación científica son mujeres, de acuerdo con la UNESCO. Esto refleja una realidad que nos invita a mirar más allá de la estadística y preguntarnos: ¿qué ocurre cuando las mujeres acceden, permanecen y lideran en entornos STEM dentro de las empresas?

Durante años, hablar de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas —las disciplinas conocidas como STEM— se asociaba principalmente con la academia y los centros de investigación, y no con el liderazgo empresarial ni la estrategia de negocio.

Hoy, las disciplinas STEM están profundamente integradas en la forma en que las empresas innovan, compiten y crean valor. Cuando más personas con distintas trayectorias, perspectivas y formaciones acceden y permanecen en estos espacios, los equipos se fortalecen. La participación de mujeres en entornos STEM no busca sustituir ni competir, sino sumar capacidades técnicas, pensamiento analítico y una visión integral que enriquece la toma de decisiones. La diversidad en los equipos impulsa soluciones más completas, procesos más eficientes y organizaciones mejor preparadas para enfrentar entornos cada vez más complejos.

El legado que impulsa industrias, innovación y nuevos negocios

Reconocer a las mujeres en STEM no se trata únicamente de visibilizar trayectorias, sino de comprender el efecto multiplicador que su trabajo genera en la innovación y los negocios. Cada avance científico y cada desarrollo tecnológico abre nuevas rutas para industrias completas y redefine la manera en que las empresas crean valor.

Figuras como Julieta Fierro en la astrofísica, Carmen Félix en el sector aeroespacial, Eva Ramón Gallegos en la biomedicina o Susana López Charretón en la virología, son prueba de que el conocimiento científico es un motor de cambio. Sus logros no son solo hitos académicos; son la chispa que inspira a nuevas generaciones a imaginar soluciones que trascienden fronteras. Su ejemplo impulsa a que más mujeres se integren a entornos tecnológicos y participen activamente en la creación de modelos de negocio más sostenibles y competitivos.

Reconocer este talento no es un ejercicio del pasado; es una apuesta por un futuro donde la ciencia y los negocios avanzan de la mano de la diversidad.

El papel de las empresas: pasar del discurso a la acción

Si queremos más mujeres STEM liderando el mercado, la conversación debe trasladarse al ADN corporativo. Las compañías tenemos la responsabilidad de dejar atrás las buenas y intenciones crear entornos donde el talento femenino pueda desarrollarse sin techos de cristal. Desde mi perspectiva, la innovación no surge de manera espontánea; se construye con decisiones conscientes que las empresas deben adoptar para ser verdaderamente competitivas:

• Institucionalizar el liderazgo: Implementar programas de mentoría técnica y desarrollo profesional diseñados específicamente para mujeres.

• Redefinir el bienestar: Crear infraestructuras que respeten la maternidad y la vida personal, eliminando la idea de que la carrera profesional debe competir con el desarrollo humano.

• Implementar flexibilidad real: Migrar hacia culturas de resultados y horarios flexibles que permitan un equilibrio genuino entre la vida personal y laboral.

• Fomentar la pluralidad de pensamiento: Entender que la diversidad no es una cuota que llenar, sino una ventaja competitiva que enriquece la resolución de problemas técnicos y estratégicos.

Liderar con propósito: una visión de futuro

Como mujer con formación en STEM y hoy al frente de una organización tecnológica, he sido testigo del impacto transformador que tienen las mujeres STEM cuando se les brindan oportunidades reales. He visto cómo su capacidad analítica y su visión sistémica convierten procesos complejos en soluciones accesibles que impactan positivamente en millas de usuarios.

Desde mi llegada a la Dirección General de CONTPAQi, mi convicción ha sido clara: la inclusión debe ser una agenda activa. No basta con abrir la puerta; Hay que pavimentar el camino. A través de la formación constante y el empoderamiento en puestos de toma de decisiones, buscamos que el talento femenino no solo sea parte del ecosistema digital, sino que lo encabece.

Impulsar a las mujeres en la ciencia y la tecnología no es una opción; es una decisión estratégica. Es entender que el futuro de la economía depende de nuestra capacidad para integrar todas las mentes y todas las visiones disponibles.

En CONTPAQi, estamos convencidos de que el éxito empresarial es inseparable de la equidad. Seguiremos trabajando para que más mujeres lideren la transformación, porque cuando el talento STEM femenino se libera, el potencial de nuestras empresas y de nuestro país no tiene límites.