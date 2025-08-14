Motorola Solutions completa adquisición de Silvus. Motorola Solutions completa la adquisición de Silvus Technologies Holdings, líder global en redes móviles ad-hoc (MANET) de misión crítica. La compañía suma liderazgo en redes móviles ad-hoc y expansión en un mercado direccionable de miles de millones de dólares en rápido crecimiento para drones y sistemas no tripulados.

“Trabajando con Babak y el equipo de Silvus, hemos visto de primera mano cómo su experiencia ha creado una tecnología de comunicaciones verdaderamente disruptiva”, dijo Erik Fagan, socio y jefe de tecnología industrial de TJC. “Han construido una compañía excepcional que atiende una necesidad crítica, y estamos emocionados de ver su próximo capítulo exitoso junto a Motorola Solutions como líder global en seguridad.”

La tecnología MANET de Silvus está diseñada para apoyar operaciones de primera línea en los entornos más desafiantes y complejos, permitiendo comunicaciones de datos, video y voz altamente seguras sin la necesidad de una infraestructura fija. Sus dispositivos se conectan en malla para establecer redes grandes, escalables y auto-reparables que se adaptan a la movilidad continua. Estas robustas redes móviles conectan personas, dispositivos y otros nodos a distancia y a escala, y apoyan de manera fluida tecnologías de alto consumo de ancho de banda como video, sensores y drones.

“Las soluciones avanzadas de Silvus para drones y sistemas no tripulados son confiables para los entornos de defensa más exigentes del mundo, y ofrecen aplicaciones vitales para la seguridad fronteriza y la seguridad pública”, dijo Greg Brown, presidente y CEO de Motorola Solutions. “Sus capacidades son un excelente complemento para nuestras tecnologías de radio móvil terrestre y video, y estamos deseando llevarlas a más clientes en todo el mundo.”

Las tecnologías autónomas, incluyendo drones, vehículos y robots, se despliegan cada vez más para proporcionar una mayor distancia segura entre los soldados y las posibles amenazas. La tecnología de Silvus permite a los operadores humanos controlar de forma segura estos sistemas con una extremada baja latencia, ayudando a salvar vidas y a informar mejores decisiones tácticas.

La amplia gama de clientes de Silvus abarca agencias de defensa, fabricantes de sistemas autónomos, la comunidad de inteligencia, fuerzas del orden y empresas a nivel global. Motorola Solutions planea expandir el alcance de Silvus a través de su escala global y sus relaciones de largo plazo con clientes gubernamentales y de seguridad pública en todo el mundo.

“Siempre hemos respetado el liderazgo de Motorola Solutions”, dijo Babak Daneshrad, PhD, CEO de Silvus Technologies. “En nuestro foco de negocio, ambas compañías estamos impulsadas por la innovación que hace el mundo más seguro. Unir a nuestros equipos avanzados de ingeniería amplifica nuestra capacidad para construir soluciones más poderosas para servir a más clientes a nivel global. Estoy increíblemente optimista sobre el futuro que tendremos con Motorola Solutions.”