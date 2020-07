Monitoreo del CPU en tiempos de Coronavirus

Paessler afirma que es importante el monitoreo de los CPU en las empresas, y más en tiempos de Coronavirus, debido a que tiene el potencial de afectar el rendimiento de la red. El monitoreo del CPU es la diferencia entre la estabilidad de la red y el deterioro del rendimiento. No tener una forma potente y confiable de monitorearlo hace que la vida de cada administrador de sistemas sea bastante difícil, y en estos tiempos de pandemia mucho más.

1.- Cuando los virus interrumpen la fiesta

Las redes de TI son extremadamente susceptibles a malware y virus. Incluso los administradores de sistemas con los más altos estándares de seguridad no pueden proteger sus redes por completo. Lo mismo ocurre con las empresas medianas. Sus computadoras se vuelven cada vez más lentas, y no pasa mucho tiempo antes de que la mesa de soporte reciba sus primeras quejas.

Con la herramienta de monitoreo de CPU de Paessler, los administradores de sistemas pueden determinar rápidamente si la carga es demasiado alta, incluso cuando realmente pocos empleados están trabajando. También podrán reconocer si el tráfico de datos es inusualmente alto. Como resultado, pueden partir de inmediato en busca de malware, encontrarlo y reparar el daño.

2.- Los procesos de trabajo son demasiado lentos

No es raro que ciertas áreas de una empresa detecten interrupciones, pero debido a que los problemas no son demasiado grandes, TI no está informada o se informa demasiado tarde. Una bola de nieve puede haberse convertido en una avalancha mientras tanto. El resultado: gradualmente, todos los procesos de trabajo de la empresa se vuelven más lentos.

El software de monitoreo PRTG permite a los administradores diagnosticar rápidamente la utilización del CPU de su servidor.

Verá el efecto que el nuevo software tiene en los CPU tan pronto como se instale.

Esto significa que puede actuar con prontitud.

3.- La tienda en línea no funciona

Una empresa lanza una campaña Web. El tráfico de su sitio aumenta dramáticamente. En consecuencia, la utilización del CPU en el servidor Web se dispara. En unas pocas horas, la tienda en línea está funcionando a paso de tortuga. Pocos pedidos llegan a la etapa final de pago. El efecto positivo de la campaña se ve aplastado a medida que los clientes se frustran con el lento sitio Web o descubren que ya no pueden usar el servicio a medida que se agota su tiempo de espera.

Aquí también, los administradores son informados rápidamente sobre el mayor uso del CPU. PRTG viene con un sistema de notificación incorporado que puede configurar usted mismo. Elija ser notificado por correo electrónico o en emergencias por SMS. Una vez notificado, puede ponerse a trabajar rápidamente para encontrar una solución.

4.- Temperatura del CPU

Temperatura del procesador: es simple física: Cuando la carga aumenta, el núcleo del procesador se calienta más. El sobrecalentamiento puede ocurrir cuando se alcanzan ciertas cargas o cuando un ventilador funciona mal o se cae. A los administradores de sistemas inteligentes les gusta overclockear el CPU para aumentar el rendimiento. Pero el overclocking puede provocar sobrecarga y calor excesivo. La mayoría de los CPU vienen con protección contra sobrecalentamiento. Si se calientan demasiado, se apagan automáticamente.

Comprobación de la temperatura del CPU: El fabricante suele proporcionar la temperatura máxima recomendada del procesador. Los sensores de estado del sistema PRTG verifican la temperatura de los CPU de una variedad de distintos fabricantes. Los administradores de sistemas también pueden usar el sensor personalizado SNMP para verificar la temperatura de los dispositivos (siempre que sean compatibles con SNMP) y definir las temperaturas que, cuando se exceden, activarán una alarma. En otras palabras, definen valores umbral para ellos mismos.

Detener la falla del CPU en sus pistas: Si se alcanza un valor crítico, los gerentes de TI recibirán una notificación de inmediato. Esto les permite actuar rápidamente antes de que el CPU falle por completo. Su monitoreo aumenta la estabilidad de toda la red. La red se bloquea con mucha menos frecuencia, lo que ahorra a la empresa tiempo y dinero considerable.

Sensores PRTG para monitorear el CPU

PRTG presenta 200 sensores preconfigurados. Durante la instalación, PRTG escaneará su red y creará sensores apropiados, lo que le ahorrará mucho tiempo. Hacerse cargo de la utilización del CPU con PRTG y llegar a la raíz de los problemas. Con PRTG puedes fácilmente