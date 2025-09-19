Modernizar Mainframe impulsa innovación y retorno de inversión. Kyndryl destaca que las empresas están redefiniendo el papel de la tecnología mainframe en un panorama digital acelerado, convirtiéndola en un catalizador de innovación, resiliencia y eficiencia en entornos híbridos de TI.

Ello según su encuesta anual sobre el estado de la modernización de mainframes, realizada con 500 empresas y líderes globales de TI, la cual muestra un cambio radical: los costos de modernización están disminuyendo mientras que los retornos se disparan.

A nivel global, los encuestados reportan un ROI entre 288% y 362%, dependiendo de si modernizan en el mainframe, integran con la nube o trasladan cargas de trabajo a otras plataformas. En México, 88% de las organizaciones ajustaron sus estrategias de modernización de mainframe en el último año en respuesta a las dinámicas del mercado, presiones regulatorias y tecnologías emergentes.

IA: de la promesa al catalizador empresarial

Uno de los hallazgos más relevantes es que la inteligencia artificial ya no es una consideración futura, sino un motor actual de cambio. En México, el 94% de las organizaciones ya están implementando o planean implementar IA generativa en el mainframe, esperando un promedio de 3.19 mil millones de dólares en ingresos adicionales y 1.6 mil millones de dólares en reducciones de costos en los próximos tres años.

La IA también está ayudando a cerrar brechas de habilidades laborales, con más de la mitad de las organizaciones (56%) reportando un mayor uso del mainframe al descubrir nuevos roles de alto valor dentro de las estrategias híbridas.

“El mainframe se ha convertido en el catalizador impulsado por IA de las estrategias híbridas de negocio, entregando miles de millones de dólares en retornos mientras impulsa la innovación de los clientes”, afirmó André Mantovani, Líder de Práctica Core Enterprise & zCloud de Kyndryl México. “Las organizaciones están adoptando un enfoque mucho más pragmático hacia la modernización, generando mejores resultados de negocio e integrando nuevas tecnologías. Trabajar con los socios adecuados es esencial para construir plataformas resilientes, seguras y preparadas para el futuro.”

Talento: una pieza crítica para el éxito

El estudio también revela que el éxito de la modernización depende en gran medida de una fuerza laboral capacitada tanto en mainframes como en tecnologías emergentes. Sin embargo, el 82% de las empresas mexicanas tiene dificultades para encontrar talento multidisciplinario, y la mitad reporta que su fuerza laboral actual no está dispuesta a aprender estas habilidades.

En paralelo, el 94% de los encuestados mexicanos indicó que el cumplimiento normativo y la seguridad son factores fundamentales que moldean sus planes de modernización.

En última instancia, la encuesta confirma que el mainframe continúa sirviendo como la columna vertebral de las operaciones críticas de misión mientras impulsa la transformación digital y habilita ecosistemas híbridos listos para enfrentar los desafíos de hoy y del mañana.