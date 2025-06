MiPyMEs demandan automatizar con inteligencia: CONTPAQi Profit 2025

Impulsar el crecimiento, la innovación contable y el liderazgo con propósito fue el mensaje principal de CONTPAQi durante su evento anual dirigido a la comunidad empresarial de la micro, pequeñas y medianas empresas en México.

Este jueves, la empresa dirigida por Marlene García y presidida por su líder histórico René Torres, celebró su congreso anual Profit 2025, donde reunió a líderes empresariales y expertos en tecnología, fiscalidad y estrategia, a fin de trazar el rumbo de las MiPyMEs en un entorno económico cada vez más desafiante.

“El futuro de las empresas mexicanas depende de automatizar con inteligencia, liderar con propósito y conectar personas con tecnología”, sentenciaron los directivos en su conferencia inaugural.

De acuerdo con fuentes de la empresa, CONTPAQi Profit reunió este año a 200 mil personas de manera presencial en la CDMX, Guadalajara y Monterrey, y a distancia vía streaming a todos los rincones del país, donde se recalcó que el futuro de la gestión empresarial pasa por automatizar con inteligencia, aplicar la contabilidad como estrategia y vincular tecnología con talento.

René Torres, co fundador y presidente, destacó que “CONTPAQi Profit no es sólo un evento; es un punto de inflexión para miles de negocios en México. A lo largo de estos años, hemos construido una comunidad que no solo se informa, sino que se transforma. Aquí es donde la tecnología se convierte en estrategia, la contabilidad se vuelve visión, y las ideas se traducen en acción. El conocimiento compartido es la herramienta más poderosa que tenemos para construir empresas más humanas, más inteligentes y más resilientes”.

Uno de los momentos clave del programa fue la intervención de Olivia Vázquez, especialista en fiscalidad internacional, quien abordó los principales retos que enfrentan los contribuyentes y empresarios que operan entre México y Estados Unidos. En su participación destacó aspectos críticos como la residencia fiscal, las obligaciones binacionales y las estrategias para mantener operaciones sólidas y en cumplimiento en un entorno tributario globalizado.

Posteriormente, Jorge Pérez, director de desarrollo de producto en CONTPAQi, presentó una conferencia enfocada en cómo la contabilidad puede convertirse en una palanca estratégica para el crecimiento de las empresas. Expuso casos de uso y beneficios concretos de automatizar procesos clave como la facturación, la nómina y la administración del flujo financiero. Su mensaje central fue claro: digitalizar con propósito permite transformar la gestión operativa en capacidad de decisión.

Vanessa Solís, fundadora de VConsulting & Co, abordó la creciente presencia de los criptoactivos en los negocios. Explicó cómo activos como las criptomonedas, NFTs y bienes digitales están redefiniendo el valor empresarial, y subrayó la necesidad de que los profesionales contables comprendan su tratamiento fiscal. Su mensaje resaltó la urgencia de integrar conocimiento técnico con visión estratégica para operar con seguridad en esta nueva economía digital.

Desde el enfoque financiero-tecnológico, Yael Sarabia, directora de estrategia en Syncfy, explicó cómo el open banking ha abierto un nuevo capítulo en la forma de manejar información contable. Detalló los mecanismos que garantizan la seguridad digital, los marcos legales que respaldan su operación y el potencial de esta herramienta para anticipar riesgos y mejorar el control financiero de las empresas.

Por su parte, Simón Cohen, presidente de Henco Global, cerró el programa con una reflexión sobre bienestar y productividad. Desde su experiencia con la filosofía “High Performance, Happy People”, destacó que el liderazgo con propósito no solo fortalece la cultura organizacional, sino que genera impacto real en la rentabilidad. Para Cohen, el futuro empresarial será sostenible solo si las personas al centro prosperan junto con sus organizaciones.

“Hoy más que nunca, las empresas necesitan claridad, tecnología y visión para evolucionar con sentido. En CONTPAQi sabemos que digitalizar se traduce en una liberación del potencial del talento humano. Al integrar datos, procesos y propósito, ayudamos a que las organizaciones crezcan con inteligencia, respondan con agilidad y lideren con convicción en un entorno que cambia todos los días”, concluyó Marlene García.