Milestone Systems lanzará IA para Xprotect dirigido a video. Milestone Systems lanzará un complemento de analítica de video con inteligencia artificial generativa para su software de gestión de video XProtect, desarrollado en colaboración con NVIDIA. Diseñada para ayudar a los operadores a contextualizar las alarmas y permitirles concentrarse en lo realmente importante, esta nueva herramienta automatiza la revisión de video, filtra las falsas alarmas y, según los resultados preliminares, podría reducir hasta en un 30 % la fatiga operativa causada por exceso de alertas.

Una versión beta de este complemento se presenta durante el Smart City Expo World Congress en Barcelona, del 4 al 6 de noviembre. La versión general estará disponible para finales de este año.

Procesar y comprender más video en menor tiempo

Los sistemas de video actuales registran enormes volúmenes de datos, sin embargo, la revisión de ese material sigue siendo un proceso lento y, en gran medida, manual.

El nuevo complemento para XProtect desarrollado por Milestone Systems resuelve este problema utilizando inteligencia artificial generativa para resumir, contextualizar y validar automáticamente el contenido de video en tiempo real, ayudando a los equipos a responder con mayor rapidez ante incidentes, gestionar el material de video con mayor eficiencia y disminuir de manera efectiva la fatiga de los operadores causada por el exceso de alarmas.

Principales prestaciones del complemento:

Informes automatizados de incidentes. Los clips de video seleccionados se convierten instantáneamente en resúmenes de incidentes y reportes estructurados, lo que ayuda a los operadores a reducir el tiempo que dedican a la documentación manual.

Validación de eventos. El complemento puede configurarse para analizar eventos de movimiento y validar alarmas, reduciendo la ocurrencia de falsos positivos (alarmas que no corresponden a situaciones reales) y mejorando la gestión de alertas. Esta función está completamente integrada con el motor de reglas de XProtect.

Resúmenes contextuales de marcadores. Los segmentos de video que han sido marcados (bookmarks) se resumen automáticamente mediante salidas en lenguaje natural, lo que permite hacer una evaluación rápida del contenido sin necesidad de revisar cada clip manualmente.

El complemento se integra directamente con el motor de reglas de XProtect y puede desplegarse tanto en instalaciones locales como en la nube, brindando a las organizaciones flexibilidad para cumplir con los requerimientos normativos y de implementación.

Desarrollado con inteligencia artificial ética y datos del mundo real

Esta nueva solución se basa en el modelo de lenguaje y visión Hafnia (VLM), desarrollado por Milestone, el cual ha sido entrenado con 75 000 horas de video real, obtenido de forma ética ya sea en Europa o en Estados Unidos.

La preparación de estos datos fue realizada utilizando NVIDIA Cosmos Curator y la solución puede ejecutarse tanto en infraestructura en la nube como en centros de datos regionales que utilizan tecnología NVIDIA. Utiliza las prestaciones del modelo de lenguaje y visión NVIDIA Cosmos Reason, lo que la convierte en una de las plataformas de inteligencia artificial para video más avanzadas y alineadas con las regulaciones de la industria.

Thomas Jensen, CEO de Milestone Systems, afirmó que “con este nuevo complemento para XProtect, estamos permitiendo que la inteligencia de video avanzada sea accesible para ciudades, organizaciones y operadores de todo el mundo que gestionan sistemas de tránsito, ayudándolos a alcanzar nuevos niveles de eficiencia, seguridad y capacidad de análisis. Los usuarios de XProtect tendrán acceso a funciones de inteligencia artificial generativa de vanguardia, mientras que nuestros socios podrán generar valor agregado a partir de estas nuevas prestaciones que ahora están integradas en XProtect. Este es, sin duda, un paso decisivo en nuestra misión de transformar la manera en que el mundo gestiona y aprende de los datos de video, de forma responsable y a gran escala”.

Ciudades como Génova (Italia) y Dubuque (Iowa, Estados Unidos), que ya utilizan XProtect, han expresado su entusiasmo por probar estas nuevas funcionalidades, posicionándose a la vanguardia en la adopción de soluciones avanzadas de inteligencia artificial de video para mejorar la gestión del tráfico vehicular.

Impulso a la innovación del ecosistema mediante VLM como servicio

El lanzamiento del nuevo complemento es solo el comienzo. Milestone también está lanzando su modelo de VLM como servicio a través de API, que permite a desarrolladores, integradores de sistemas y socios tecnológicos crear sus propias soluciones de inteligencia artificial generativa, sin importar la plataforma de gestión de video (VMS) que utilicen.

En el marco de este anuncio, Milestone, en colaboración con Vadio, realizará demostraciones en vivo del nuevo complemento para XProtect durante el Smart City Expo World Congress, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en Barcelona, en el stand de Dell. Las presentaciones incluirán una nueva herramienta para la evaluación comparativa de modelos de IA y un sistema de resumen de incidentes en tiempo real.