México registra 297 mil ataques de malware al día, Kaspersky. América Latina se ha consolidado como una de las regiones más afectadas por los ataques de malware, según el reciente Panorama de Amenazas de Kaspersky. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, la empresa de ciberseguridad bloqueó 726 millones de intentos de ataque en la región, lo que representa un alarmante promedio de 1.9 millones de amenazas al día.

En México, fueron 108 millones, un promedio de 297 mil por día. Este panorama refuerza la posición de la región como un epicentro de la actividad maliciosa, siendo los sectores industrial y gubernamental los más atacados por los estafadores.

Las amenazas más comunes detectadas por Kaspersky en la región son el adware y los troyanos, especialmente los bancarios. El adware es un tipo de programa que muestra publicidad no deseada de forma insistente y que, con frecuencia, sirve como puerta de entrada a fraudes más peligrosos. Por su parte, los troyanos son programas maliciosos que se disfrazan de software legítimo y están diseñados para robar información personal y financiera de las víctimas.

“Los datos muestran que América Latina no solo es un objetivo principal de la ciberdelincuencia, sino un campo de batalla digital diario. El volumen de ataques con adware y troyanos revela que las amenazas están volviéndose más agresivas, buscando no solo el robo de dinero, sino también la interrupción de servicios esenciales, como se observa en los ataques a los sectores industrial y gubernamental. Es crucial que las organizaciones refuercen sus defensas y que los usuarios se mantengan atentos”, comenta Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

El estudio de Kaspersky indica que el sector gubernamental es el más atacado en América Latina, concentrando el 41.88% de los incidentes, seguido por otros sectores, con 19.30%. Completan la lista de los cinco más afectados la industria de procesos (12.08%), la industria discreta (6.79%) y el comercio minorista (4.47%).

Los objetivos de los ciberdelincuentes varían en la región: mientras que México y Brasil tienen a la industria como principal blanco, en países como Argentina, Chile, Colombia y Perú, el sector gubernamental concentra la mayoría de los ataques.

Para protegerse contra el malware, Kaspersky recomienda: