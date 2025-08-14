México necesita renovar más de 7.6 millones de PC. México se ubica como el segundo país de América Latina con el mayor volumen de computadoras listas para renovación. Según un análisis de Intel y Microsoft, más de 7.6 millones de dispositivos de consumo en el país ya no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, rendimiento ni compatibilidad, debido al detenimiento del soporte de versiones antiguas de Windows y al envejecimiento del hardware en circulación.

Este fenómeno se enmarca dentro de una tendencia regional: más de 36 millones de dispositivos de consumo en América Latina están listos para ser renovados, lo que representa una oportunidad crítica para modernizar el panorama tecnológico y mejorar la productividad. Según Intel, el 84 % de estos equipos no puede ser actualizado a Windows 11, lo que obliga a su reemplazo para cumplir con los estándares actuales de ciberseguridad, eficiencia energética y compatibilidad con IA.

“La adopción de computadoras con inteligencia artificial marca un punto de inflexión en la experiencia de los usuarios. Esta renovación responde tanto a una necesidad tecnológica como a una expectativa creciente por contar con equipos más eficientes, seguros y listos para integrar soluciones con IA en la vida diaria”, señaló Juliana Hurtado, directora de Ventas de Consumo para Intel en América Latina.

Renovación tecnológica: ¿una urgencia o una inversión estratégica?

La edad promedio de los dispositivos en la región supera los siete años de antigüedad. La mayoría de ellos corresponde a marcas como HP, Lenovo y Dell, aunque existe una base significativa de fabricantes diversos. Intel mantiene una participación de mercado superior al 64% en todos los países analizados y llega a 93.4% en Brasil, posicionándose como uno de los principales habilitadores de este proceso de transformación.

La renovación, según Intel, se sustenta en cuatro pilares clave:

La consolidación de computadoras con inteligencia artificial (AI PC, por sus siglas en inglés), impulsado por nuevas demandas de usuarios y empresas.

La adopción de procesadores con NPU integrada, como los nuevos Intel Core Ultra.

El detenimiento del soporte de Windows 10, que compromete la seguridad de los equipos.

El agotamiento del ciclo de vida del hardware actual, que limita la productividad y la eficiencia.

En paralelo, el 70 % de los equipos en circulación supera los cinco años de antigüedad, lo que incrementa los costos operativos y reduce la capacidad de respuesta de empresas y entidades públicas.

Por volumen de dispositivos listos para renovación, los mercados más relevantes en América Latina son: Brasil (15.2 millones), México (7.6 millones), Perú (3.6 millones), Colombia (2.7 millones), Argentina (2 millones) y Chile (1.8 millones). Esta distribución refleja el tamaño de la oportunidad para modernizar la infraestructura tecnológica en la región.

Hacia una infraestructura lista para IA

Como parte de su estrategia, Intel presentó la segunda generación de procesadores Intel Core Ultra, diseñados para entornos de trabajo híbrido y con capacidades integradas de IA. Estos procesadores no solo ofrecen mayor rendimiento y eficiencia energética, sino también compatibilidad con herramientas como Microsoft Copilot+ y una autonomía de hasta 20 horas de batería, lo que los convierte en piezas clave para los nuevos AI PCs.

Además, en el ámbito corporativo e industrial, Intel presentó los procesadores Xeon 6, que ofrecen hasta 1.5 veces más rendimiento en inferencia de IA frente a su competencia, con menor consumo de recursos, y que apuntan a consolidarse como la CPU de referencia en entornos de IA y centros de datos.

Esta coyuntura representa más que un desafío técnico: es una oportunidad económica contundente para impulsar la productividad, la innovación y la digitalización en sectores clave. Para México, donde el ecosistema empresarial busca adaptarse a nuevas tecnologías y procesos basados en IA, la renovación del parque tecnológico podría ser un catalizador de competitividad y crecimiento.

“Hoy, los usuarios ya no solo evalúan la potencia de sus dispositivos, sino su capacidad de ofrecer experiencias más inteligentes. Modernizar su PC es una forma de prepararse para lo que viene y asegurar un desempeño óptimo en el día a día”, concluyó Hurtado.