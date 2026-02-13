Mercado TIC en México crecerá a 157 mil mdd. Hoy que la infraestructura digital se mantiene como uno de los pilares del crecimiento económico en México, NEUBOX afirma que el mercado TIC nacional podría alcanzar los 157 mil millones de dólares para 2033, mientras que más del 60% de las empresas en México ya utiliza inteligencia artificial para optimizar procesos y servicios.

Para 2033 el mercado TIC nacional alcanzará los 157 mil millones de dólares, de acuerdo con una estimación de IMARC Group, una cifra que confirma el ritmo de la digitalización y el nuevo nivel de exigencia del mercado: mayor especialización, más eficiencia operativa y solidez tecnológica.

La firma llevó a cabo el Partner Summit, un encuentro en Guadalajara, Jalisco, con lo más destacado del ecosistema digital; el evento, funcionó como un espacio de intercambio estratégico para compartir experiencias, fortalecer vínculos y analizar las tendencias que están marcando el rumbo del sector.

En este escenario, donde el crecimiento del sector también eleva el estándar de lo que empresas y usuarios demandan, José Luis González Rodríguez, CEO de NEUBOX, empresa líder de Web Hosting, registro de Dominios e infraestructura digital, afirma que “el desarrollo tecnológico en el país necesita arquitecturas confiables y, al mismo tiempo, colaboración entre empresas, aliados y talento especializado. Cuando el conocimiento circula, el mercado se profesionaliza y genera valor a largo plazo”.

Nuevas herramientas, nuevos retos

El evento exclusivo convocó a revendedores de la industria, y tuvo la presencia de ponentes de lujo de diversas empresas de tecnología reconocidas como Verisign, NIC México, NEUBOX y Factura.com, quienes conversaron sobre las tendencias del mercado, estrategia de negocio, dominio del ecosistema digital e inteligencia artificial (IA), un tema que ocupó un lugar central en la conversación.

NIC México, la organización encargada de la administración del nombre de dominio territorial .MX, reafirmó su compromiso con el impulso de la economía digital al ofrecer una herramienta que permite a emprendedores y empresas dar visibilidad a sus proyectos, identificándolos con un distintivo que funciona como un símbolo de denominación de origen digital, asociado con confianza, pertenencia y profesionalismo.

La IA avanza como una herramienta clave para optimizar servicios digitales, mejorar la experiencia de los usuarios y acelerar la toma de decisiones. De acuerdo con Minsait, más del 60% de las empresas mexicanas ya incorpora soluciones basadas en IA en procesos como atención a clientes y personalización de plataformas, lo que eleva la demanda de infraestructura robusta y confiable.

Esto ocurre en un país que, de acuerdo con el INEGI ya tiene 83.1% de penetración de internet y 35.8% de los usuarios realizó compras en línea en 2024, lo que eleva el volumen de interacciones, transacciones y demanda de experiencias con menos fricción. En paralelo, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) estima que en el mismo año el valor de las ventas online retail alcanzó $789.7 mil millones de pesos.

“Estos avances incrementan la relevancia de contar con servicios de presencia en internet como Hosting, Dominios y soluciones capaces de responder a entornos cada vez más dinámicos”, agrega González Rodríguez.

¿Hacia dónde vamos?

De cara a 2026, el sector digital avanza hacia una etapa de mayor madurez, marcada por un mercado más competitivo y fragmentado, donde la innovación y la solidez operativa serán determinantes. En este contexto, la demanda se orienta cada vez más a soluciones integrales que combinen estabilidad tecnológica, automatización e inteligencia aplicada, en un entorno donde ya no basta con ofrecer tecnología, es necesario construir confianza y capacidades compartidas.

Bajo esta visión, espacios como el Partner Summit apuntan a consolidarse como encuentros recurrentes que fortalezcan comunidades, alineen criterios técnicos y promuevan la colaboración en un sector altamente disputado. Más allá de la competencia entre actores, la creación de redes de aliados con estándares comunes y visión de largo plazo será un factor clave para elevar la competitividad del ecosistema digital en los próximos años.

“México cuenta con el talento y la infraestructura para consolidar un ecosistema digital sólido. El reto durante este año consiste en avanzar de manera coordinada y con una visión de largo plazo”, concluye el CEO de NEUBOX.