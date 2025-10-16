MediaTek desarrolla un chip de 2 nm. MediaTek es una de las primeras empresas en asociarse con TSMC para desarrollar con éxito un chip que cuente con el mejorado proceso N2P y ya se está finalizando el diseño del sistema en chip (SoC por system-on-chip) insignia de MediaTek, con producción en volumen prevista para finales del próximo año.

Esto marca un nuevo hito en la fuerte colaboración entre MediaTek y TSMC, una relación que ha durado mucho tiempo y que sigue produciendo chipsets de alto rendimiento y bajo consumo para clientes en aplicaciones de móviles premium, computación, automóviles, centros de datos y mucho más.

La tecnología de 2nm de TSMC es la primera en adoptar la estructura de transistores de nanosheet, y el N2P representa la siguiente evolución en la familia de 2nm, prometiendo mejor rendimiento y eficiencia energética. Se espera que el primer chipset que use el nuevo proceso N2P de TSMC esté disponible a finales de 2026.

En comparación con el proceso N3E de la generación actual, los usuarios de N2P pueden esperar un aumento de hasta un 18 por ciento en el rendimiento con el mismo consumo de energía, una reducción de aproximadamente el 36 por ciento en el consumo a la misma velocidad, y un aumento de 1.2 veces en la densidad lógica.

“Las innovaciones de MediaTek impulsadas por la tecnología de 2 nm de TSMC resaltan nuestro liderazgo en la industria, mientras seguimos avanzando con las tecnologías de proceso de semiconductores más avanzadas disponibles para una amplia variedad de dispositivos y aplicaciones,” dijo Joe Chen, Presidente de MediaTek. “Nuestra larga historia de colaboración cercana con TSMC ha llevado a increíbles avances en soluciones para nuestros clientes globales, ofreciendo el máximo rendimiento y eficiencia energética desde el borde hasta la nube”.

“N2P representa un gran avance en la era de las nanosheets para TSMC, demostrando nuestra dedicación a cumplir con las necesidades de nuestros clientes, ajustando y mejorando nuestras tecnologías para ofrecer una capacidad computacional eficiente en consumo de energía,” dijo el Dr. Kevin Zhang, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios y Ventas Globales y Co-COO Adjunto de TSMC. “Nuestra colaboración continua con MediaTek se centra en maximizar el rendimiento mejorado y las capacidades de potencia en una amplia gama de aplicaciones”.