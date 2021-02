McAfee revela nuevo panorama de la seguridad personal

McAfee anunció las conclusiones de su Informe sobre la mentalidad de los consumidores en materia de seguridad para 2021, en el que se revela que, si bien el cambio a una vida digital fue provocado por la pandemia mundial, los consumidores estadounidenses planean seguir haciéndolo, con la banca en línea (61%), los compromisos sociales (56%) y las compras personales (52%), a la cabeza de la lista.

Con el aumento de las actividades en línea, los consumidores están potencialmente expuestos a más ciberamenazas. En particular, 2 de cada 3 personas en Estados Unidos (66%) dicen estar preocupados por los riesgos cibernéticos actuales, y 1 de cada 3 (29%) encuestados admitió que no confía en su capacidad para prevenir un ciberataque.

Cuanto más tiempo pasan los consumidores en línea interactuando con diversas aplicaciones y servicios, mayor es su exposición a posibles riesgos y amenazas. McAfee descubrió que el 71% de los encuestados estadounidenses admitió que lo que más le preocupaba era que le robaran sus datos financieros y el 68% que su información personal, como su cumpleaños o su dirección, pudiera ser hackeada.

“El primer paso para protegernos es darnos cuenta de que podemos hacer muchas cosas para estar seguros en Internet y preservar nuestro bienestar digital. Es mejor prevenir un problema que estar en la posición de tener que arreglarlo. Siempre podemos trabajar en nuestros propios hábitos de seguridad en línea, desde las aplicaciones que instalamos hasta los sitios web en los que hacemos clic y los correos electrónicos que abrimos. Hacer este cambio en nuestra mentalidad y comportamientos es una necesidad para proteger lo que más valoramos -nuestra privacidad e identidad- dándonos a todos la tan necesaria tranquilidad”, dijo Terry Hicks, vicepresidente ejecutivo de la división de consumo de McAfee.

Los hábitos de compra influyen en la mentalidad digital del consumidor

Los hábitos de compra de los consumidores indican cómo están llevando su nueva vida digitalizada, ya que el 70% de los encuestados afirmó haber comprado al menos un dispositivo electrónico para mantenerse conectado en 2020, mientras que 1 de cada 3 compró tres dispositivos electrónicos. Sin embargo, sólo el 50% tomó medidas comprando software de seguridad, y sólo 1 de cada 4 ha comprobado que realmente su software de seguridad esté actualizado.

Los consumidores también se sienten cada vez más cómodos compartiendo información en línea, lo que supone un gran riesgo, especialmente porque los servicios suelen pedir múltiples puntos de contacto. En particular, el informe de McAfee reveló que el 77% de los encuestados indicó haber comenzado a utilizar funciones diseñadas para la comodidad en 2020, como las notificaciones por texto y correo electrónico (47%), optar por permanecer conectado/recordar las credenciales del usuario (27%), y almacenar y rellenar automáticamente los datos de la tarjeta de crédito para agilizar las compras (24%).

Además de no tomar siempre las precauciones de seguridad necesarias, los consumidores admitieron que no han pensado realmente por qué los hackers podrían querer sus datos. En particular, más de la mitad de los encuestados estadounidenses (51%) admitió que nunca se había planteado cuánto valen sus datos almacenados y disponibles en línea. Los piratas informáticos siempre buscan formas de explotar a otros por dinero, y la identidad de una persona es valiosa y puede revenderse por bastante dinero. Sin embargo, casi 9 de cada 10 consumidores afirman que serían proactivos a la hora de protegerla, si esos datos pudieran comercializarse como una moneda.

McAfee enlista algunas formas en que los consumidores pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos:

– Utilizar la autenticación multifactorial para comprobar dos veces la autenticidad de los usuarios digitales y añadir una capa adicional de seguridad para proteger los datos y la información personal.

– Si se tiene que hacer algún movimiento mediante una conexión Wi-Fi pública, se debe utilizar una red privada virtual (VPN) como McAfee Safe Connect para crear una barrera de protección mientras se está conectado.

– Navegar con mayor seguridad es posible utilizando una herramienta como McAfee WebAdvisor para bloquear el malware y los sitios de phishing por hacer clic en un enlace malicioso.

– La protección de identidad e información personal importante existe mediante McAfee Identity Theft Protection, que también ayuda a recuperar información si la identidad se ve comprometida.