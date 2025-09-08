Marruecos será la sede de la Convención CVA 2026

Grupo CVA celebra la Convención CVA 2025 en Estambul, Turquía, reuniendo a más de 140 asistentes entre canales, directivos de fabricantes y equipo comercial, en una experiencia que combina negocios, networking y cultura.

Durante esta edición, los participantes recorrieron los escenarios más emblemáticos de Estambul y Capadocia, desde majestuosas mezquitas y basílicas, hasta un inolvidable paseo por el Bósforo, complementando la agenda con experiencias gastronómicas en restaurantes exclusivos que dejaron huella entre los canales participantes.

“La Convención CVA se ha consolidado como un encuentro estratégico donde nacen nuevas alianzas, se abren oportunidades de negocio y se fortalecen relaciones dentro del ecosistema tecnológico. Asimismo, este espacio está impulsando un diálogo cercano entre directivos de fabricantes, equipo comercial CVA y canales, favoreciendo proyectos conjuntos y reforzando vínculos clave. En este marco, los asistentes también han conocido de primera mano la visión de crecimiento y consolidación de Grupo CVA, presentada por su nuevo CEO, Moisés Avelar”, comentaron voceros del mayorista en comunicado de prensa.

En su última fase, la Convención se desarrolló en Capadocia, Turquía, donde la cena de clausura marcó el anuncio de que Marruecos será el destino oficial para la Convención CVA 2026.

“Con cada edición, Grupo CVA reafirma su compromiso de generar experiencias que combinan la riqueza cultural con oportunidades de negocio, consolidando un evento que se está posicionando como la mejor convención dentro de la industria tecnológica TI”, concluyó su comunicado oficial.