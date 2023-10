MAPS presenta su Cloud en Solutions Day

Centrada en Ciberseguridad y Nube Híbrida, MAPS Disruptivo realizó la nueva edición de su Solutions Day en la que anunció MAPS Cloud, su MarketPlace que albergará las soluciones de la empresa para el mercado de nube. Martín Mexía, director general de la firma, resaltó que la gran diferencia de este año son las innovaciones de las empresas con inteligencia artificial.

Asimimso, dijo que el lanzamiento de MAPS cloud es su concepto de todo como servicio, adelantó que es una versión que sigue en desarrollo pero que el futuro de su negocio son los servicios, principalmente los servicios administrados. Además, añadió que quienes están ya registrados en MAPS pueden empezar a trabajar con MAPS Cloud de forma transparente.

Entre las marcas que ya están trabajando en el Clod están las de software, de entrada se tiene ya trabajo con Kaspersky, Acronis, SentinelOne, Fortinet y MalwareByte, entre otras. Por el momento se están centrando en venta de licencias y pay as you go, que permite dar elasticidad a las necesidades de los canales y clientes, pero el siguiente paso es el manejo automatizado, personalizado y preconfigurado de productos, además de poder acceder a financiamientos y entrega que el socio requiera. Pero el fin de la plataforma es entregar servicios administrados completos de plataformas de seguridad.

El evento contó con la asistencia de más de 2 mil personas y 27 marcas participantes, así como conferencias de Check Point, Forcepoint, Fortinet, Trellix, Picus, Sentinel One, Radware, SonicWall, Hillstone Networks, Ivanti, Stellar Cyber, Acronis, y áreas de negociación y demostración para los canales.

Mexía dijo que, ante los retos que puede presentar el próximo año para el país, MAPS sigue creciendo a dos dígitos, espera tener un muy buen fin de año, y parece que así va a ser, dijo, y planea seguir creciendo el portafolio con nuevas marcas para el siguiente año.

Dijo que el 2024 puede ser complicado, pero esos son los que más le gustan, aunque recomendó ser cauto en las decisiones que se tomen, pero que se tiene que seguir creciendo. Finalmente, invitó a los canales a asistir a las siguientes ediciones de Solutions Day para que conozcan las opciones que ofrece MAPS.