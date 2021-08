MAPS integra Versa para oferta de SASE y SD WAN

MAPS acaba de firmar un acuerdo de distribución exclusiva con la empresa Versa Networks, la cual se especializa en soluciones SD WAN y SASE, a fin de complementar su portafolio con soluciones que apalanquen la transformación digital.

La empresa acaba de llegar a México y está buscando canales, de la mano del mayorista, para entrar en un mercado que crece a dos dígitos, afirman los directivos, mediante un modelo de cuatro categorías de socios y un plan de capacitación y certificación del canal.

Ambas empresas afirman que la demanda de redes definidas por software sigue creciendo en el país y que ya alcanza una adopción de hasta el 30% en algunos sectores, además de que es la base para desarrollar SASE, otro concepto que crece exponencialmente debido al trabajo en casa.

La firma cuenta con soluciones dirigidas a grandes proveedores de servicio, pero también tiene propuestas para las medianas y grandes empresas. Así que invita a los integradores a conocer la oferta. Versa proporciona una solución de extremo a extremo que simplifica y asegura la red moderna. su propuesta SASE, basada en VOS, ofrece un conjunto de capacidades a través de la nube y en las instalaciones para construir redes empresariales ágiles y seguras, así como ofertas de servicios administrados altamente eficientes.

La misión de Versa es abordar los principales desafíos operativos y comerciales que enfrentan las empresas y los proveedores de servicios con las redes tradicionales y conectar sucursales, oficinas en el hogar y usuarios con aplicaciones donde sea que existan.

Las empresas y los proveedores de servicios con visión de futuro se preocupan por su continua dependencia del hardware de red heredado y las arquitecturas WAN complejas y estáticas que prohibían a sus organizaciones digitalizar su negocio y adoptar la nube. Ahí vieron la necesidad de converger e integrar en la nube y la seguridad, las redes y el análisis en las instalaciones dentro de un único sistema operativo de software (VOS). Esto, combinado con una arquitectura de procesamiento paralelo de un solo paso, era necesario para disminuir la latencia, aumentar el rendimiento, mejorar la seguridad, reducir la complejidad y mejorar la visibilidad en toda la red.

Por ello, proporcionan SASE a través de la nube y en las instalaciones para transformar las redes y la seguridad.

Ofrecen ventajas comerciales a través de un enfoque basado en software que permite una agilidad, ahorros de costos y flexibilidad mediante una plataforma de software rica en funciones, escalable y fácil de usar para implementar muchos casos de uso de empresas y proveedores de servicios diferentes, que incluyen:

SASE integral para implementaciones locales y en la nube

SASE para empresas con seguridad por capas

SASE completo en las instalaciones para las ramas de energía de la empresa

Servicios gestionados SASE de próxima generación para proveedores de servicios

SASE administrado de bajo costo, seguridad, redes SD-WAN y servicios para proveedores de servicios

La integración de SASE promete ahorros en los clientes de hasta un 80 por ciento en costos de hardware, reduce el tiempo de implementación a minutos y aumenta la seguridad frente a soluciones alternativas dispares

Asimismo, su arquitectura ofrece seguridad y rendimiento mejorados con ahorros de tiempo y costos significativos en comparación con las soluciones dispares de la competencia que unen seguridad, enrutamiento y SD-WAN.

Además, las organizaciones están reduciendo el tiempo de implementación de las implementaciones de seguridad y redes necesarias para SASE a 12 minutos con el aprovisionamiento sin intervención de Versa SASE. A través de una única interfaz de administración, Versa Concerto y Versa Titan para Lean IT abordan las necesidades de orquestación para una implementación de SASE, que las organizaciones revelan que pueden tomar hasta dos semanas para otras soluciones de SASE.

Finalmente, Versa SASE ofrece mayor seguridad y políticas de seguridad SASE consistentes en todas las sucursales, oficinas remotas y usuarios individuales, eliminando las brechas de seguridad y las vulnerabilidades introducidas al conectar múltiples soluciones de seguridad. Los clientes que implementan Versa SASE también están experimentando aumentos significativos en el rendimiento empresarial y de las aplicaciones para implementaciones locales y de múltiples nubes.

Versa ofrece SASE estrechamente integrado a través de la nube, en las instalaciones o como una combinación de ambos a través de VOS con una arquitectura de procesamiento paralelo de un solo paso. Versa entregó por primera vez servicios SASE como VPN, Secure SD-WAN, Edge Compute Protection, NGFW, Next Generation-Firewall as a Service, SWG y Zero Trust Network Access hace casi 5 años.