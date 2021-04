Malware se disfraza de Netflix

Check Point ha descubierto recientemente una nueva amenaza maliciosa en Google Play Store que se propagaba a través de los mensajes de WhatsApp. El malware estaba diseñado con capacidad para responder automáticamente a los mensajes entrantes con mensajes provenientes de un servidor remoto en nombre de sus víctimas. CPR encontró el software malicioso escondido en una aplicación falsa de “Netflix” en Play Store llamada FlixOnline, que prometía “entretenimiento ilimitado” desde cualquier parte del mundo.

Al responder a los mensajes entrantes de WhatsApp con una payload o carga útil de un servidor de comando y control (C&C), este método podría permitir a los ciberdelincuentes distribuir ataques de phishing, propagar malware adicional difundir información falsa o robar credenciales y datos bancarios, así como tener acceso a las conversaciones de los usuarios.

La seguridad de los dispositivos móviles es una de las principales preocupaciones de las empresas en la actualidad, y por una buena razón. En el último año, los investigadores de CPR han observado un aumento del número de ataques relacionados con los dispositivos móviles y de nuevos métodos de ataque. Desde un nuevo malware encontrado en Google Play, hasta una investigación que desvela el APT iraní Rampant Kitten, el panorama de las amenazas móviles está en constante crecimiento.

Un nuevo malware para Android que se propaga a través de respuestas automáticas de WhatsApp

A medida que el panorama de los ciberataques a los dispositivos móviles evoluciona, los ciberdelincuentes buscan siempre desarrollar nuevas técnicas para transformar y distribuir con éxito programas maliciosos. En el caso de esta última acción, los investigadores de Check Point han descubierto una nueva e innovadora amenaza maliciosa en la tienda de aplicaciones de Google Play que se propaga a través de las conversaciones de WhatsApp móvil, y que también puede enviar más ciberataques a través de respuestas automáticas a los mensajes de WhatsApp entrantes.

Los investigadores han encontrado el malware escondido dentro de una aplicación que se encuentra en Google Play llamada ‘FlixOnline'”. La app es un servicio falso que dice permitir a los usuarios ver contenidos de Netflix de todo el mundo en sus teléfonos móviles. Sin embargo, en realidad la aplicación está diseñada para monitorizar las notificaciones de WhatsApp del propietario y enviar respuestas automáticas a los mensajes entrantes del mismo, utilizando el contenido que recibe por medio de un servidor remoto de comando y control (C&C).

Dicho malware enviaba la siguiente respuesta a sus víctimas, atrayéndolas con la oferta de un servicio gratuito de Netflix:

“2 Months of Netflix Premium Free at no cost For REASON OF QUARANTINE (CORONA VIRUS)* Get 2 Months of Netflix Premium Free anywhere in the world for 60 days. Get it now HERE https://bit[.]ly/3bDmzUw.”

“2 Meses de Netflix Premium Gratis Por Motivo de Cuarentena (CORONA VIRUS) * Consigue 2 Meses de Netflix Premium gratis en cualquier parte del mundo durante 60 días. Consíguelo ahora AQUÍ https://bit[.]ly/3bDmzUw”.

Mediante esta técnica, un ciberdelincuente podía llevar a cabo una amplia gama de actividades maliciosas:

Propagar malware adicional a través de enlaces maliciosos

Robar datos de las cuentas de WhatsApp de los usuarios

Difundir mensajes falsos o maliciosos a los contactos y grupos de WhatsApp de los usuarios (por ejemplo, grupos relacionados con el trabajo)

Cómo funciona el malware

Cuando la aplicación se descarga de la Play Store y se instala, esta solicita permisos de ‘Superposición’, para ‘Ignorar Optimización de la Batería’ y ‘Notificación’. El propósito detrás de la obtención de dichos permisos es:

La superposición permite a una aplicación maliciosa crear nuevas ventanas encima de otras aplicaciones. Suele solicitarlo el software malicioso para crear una pantalla de “Inicio de sesión” falsa para otras aplicaciones, con el objetivo de robar las credenciales de la víctima. Ignorar las optimizaciones de la batería evita que el malware se apague por la propia rutina de la misma, incluso después de estar inactivo durante un período prolongado. El permiso más destacado es el acceso a las notificaciones, más concretamente, al servicio Notification Listener. Una vez habilitado, este permiso proporciona al malware acceso a todas las notificaciones relacionadas con los mensajes enviados al dispositivo, y la capacidad de realizar automáticamente acciones designadas como “descartar” y “responder” a los mismos.

Si se conceden estos permisos, el malware tiene todo lo que necesita para empezar a distribuir sus payloads maliciosos y emitir respuestas autogeneradas a los mensajes entrantes de WhatsApp, a través de las que es posible. robar datos, causar interrupciones en grupos de chat e incluso extorsionar enviando datos sensibles a todos los contactos del usuario.

CPR ha notificado a Google de la existencia de la aplicación maliciosa y ha compartido los detalles de su investigación, por lo que la aplicación se ha eliminado rápidamente de la Play Store. En el transcurso de 2 meses, la aplicación “FlixOnline” se ha descargado aproximadamente 500 veces.

“Se trata de una técnica de malware bastante innovadora que consiste en secuestrar la conexión a WhatsApp capturando las notificaciones, junto con la posibilidad de realizar acciones predefinidas, como ‘descartar’ o ‘responder’ a través del gestor de notificaciones. El hecho de que el software malicioso haya podido camuflarse con tanta facilidad y, en última instancia, eludir las protecciones de Play Store, dispara serias alarmas. Aunque hemos podido detener una campaña, es probable que esta familia de malware haya llegado para quedarse y puede volver a esconderse en una aplicación diferente”, destaca Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España y Portugal”. “Para evitar que estos ataques tengan éxito, los usuarios deben desconfiar de los enlaces de descarga o los archivos adjuntos que reciban a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería, incluso cuando parezcan proceder de contactos o grupos de confianza. Si crees que eres una víctima, elimina inmediatamente la aplicación del dispositivo, y cambia todas las contraseñas”, concluye Nieva.

Consejos de seguridad para usuarios de Android