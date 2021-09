Ligar a través de una App está de moda, pero…

No descargarse imágenes o archivos en los dispositivos: todo el mundo expone fotografías en estas apps de citas, pero es muy importante que solo se visualicen en la propia aplicación y no se descarguen o guarden, ya que pueden llevar ocultas cualquier tipo de ciberataque que pondrían en peligro todos los documentos y archivos del móvil u ordenador.

No confiarse, utilizar el sentido común y no precipitarse: esta premisa es básica, pero a veces lo más evidente es lo más útil. Si algo parece extraño, no da la sensación de ser muy real es mejor desconfiar. Hay muchos peces en el mar, no hay que arriesgarse sin sentido.