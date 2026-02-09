Licencias OnLine habilita casos de uso reales de F5 para acelerar la autonomía del partner. En un mercado tecnológico donde las aplicaciones son el corazón del negocio, su seguridad y distribución en la nube representan tanto un desafío como una oportunidad crítica. Para cerrar la brecha entre la teoría compleja y la implementación práctica, el equipo de ingeniería de Licencias OnLine ha construido una serie de laboratorios y casos de uso en vivo de F5 Distributed Cloud a lo largo de toda la región.

El mayorista implementa entornos de prueba en vivo en Chile, Perú, México, Ecuador y Colombia, permitiendo a los partners reducir los ciclos de venta hasta en un 50% y dominar técnicamente la solución Distributed Cloud, de F5.

Esta iniciativa, liderada por los ingenieros preventa Hernán Mella, de Chile; Jannet Taboada, de Perú; Jesús Ugalde, de México; Wilson Sigcha, de Ecuador; y Diana Palomino, de Colombia, busca resolver una problemática común en el canal: la dificultad de comercializar soluciones abstractas sin verlas en funcionamiento.

Rompiendo la barrera del desconocimiento: La transición desde infraestructuras tradicionales hacia modelos de aplicaciones distribuidas ha generado una barrera de entrada no tecnológica, sino de adopción y conocimiento. Según los expertos, los canales necesitan tocar la tecnología para confiar en ella.

“El partner no ofrece algo que no domina, y eso es idiosincrasia del ser humano”, explica Ugalde. El objetivo es dotar a los socios de capacidades y skills técnicos para que puedan responder con solvencia a las necesidades del mercado.

En la misma línea, Taboada es contundente sobre la necesidad de estos entornos prácticos para desmitificar la solución: “Si ellos no lo prueban y no saben que funciona realmente, no lo van a ofrecer. Distributed Cloud siempre fue una especie de caja negra. Lo primero que hay que hacer es mostrarlos que ellos se convenzan”.

Un despliegue regional con casos de uso diversos: A diferencia de las demostraciones teóricas o los laboratorios de fábrica con configuraciones predefinidas, Licencias Online cuenta con un tenant propio de F5 Distributed Cloud (XC), diseñado para habilitar escenarios reales, complejos y totalmente personalizables por país y por cliente.

De esta manera, trabajar con el mayorista permite priorizar el uso de un entorno abierto, donde la configuración es completa y flexible, sin las limitaciones típicas de los laboratorios estándar, en los cuales el camino técnico ya viene trazado por guías de laboratorio.

“Nuestro tenant de XC permite adaptar la arquitectura, los flujos y los casos de uso a las necesidades específicas del negocio, facilitando pruebas más realistas, demostraciones de mayor valor y un entendimiento profundo de cómo la solución se comporta en escenarios productivos”, explica Sigcha.

• Colombia: Palomino destaca un enfoque en la modernización de aplicaciones, integrando la línea NGINX y trabajando en una apuesta conjunta con Red Hat para entornos de microservicios.

• Ecuador: Sigcha se enfoca en la seguridad de aplicaciones expuestas a internet y el uso de Web App Scanning, una herramienta que funciona como un chequeo médico para detectar vulnerabilidades y configuraciones débiles.

• México: Ugalde trabaja en el descubrimiento y protección de APIs, algo vital dado que muchas aplicaciones modernas dependen de ellas y los desarrolladores, a menudo, pierden visibilidad sobre cuántas APIs tienen activas o si sus repositorios son seguros.

• Chile: Mella comparte que están implementando casos de uso que incluyen máquinas locales con aplicaciones web, donde se inspecciona el tráfico, sin delay, en el dispositivo Customer Edge, aplicando, aplicando todo el stack de seguridad como WAF y API Protection.

• Perú: según Taboada, se están desarrollando proyectos para publicar aplicaciones de clientes en internet utilizando Customer Edge, facilitando la prueba de concepto en situaciones reales.

Agilidad comercial: el diferencial de LOL: El valor de esta iniciativa no es solo técnico, sino también comercial. Trabajar con Licencias Online y su tenant propio permite habilitar entornos de prueba de forma rápida, flexible y alineada a las necesidades específicas de cada cliente.

Gracias a un entorno totalmente personalizable, es posible demostrar exactamente los casos de uso que el cliente desea ver, adaptando la configuración, los flujos y la arquitectura al contexto real del negocio. Esto se traduce en mayor agilidad en el proceso comercial, demostraciones más relevantes y una toma de decisiones más informada por parte del cliente.

“Nuestro diferencial es la capacidad de rapidez en el despliegue”, afirma al respecto Sigcha. “Nosotros, al tener ya el tenant habilitado, podemos abordar la oportunidad de negocio de manera rápida. Y quien llega primero muy probablemente va a tener mucho peso sobre la decisión”.

En el escenario actual, el factor velocidad es clave para reducir los tiempos de venta en proyectos que suelen ser largos. Sobre ello, Ugalde estima un impacto significativo: “Estamos buscando que con este tipo de tecnologías el tiempo de venta se reduzca, probablemente en un 50%, permitiendo que los ciclos de maduración de proyectos bajen de seis a tres meses”.

Invitación al canal: La estrategia de Licencias OnLine es clara, ofrecer un valor agregado a sus socios en la región. Los laboratorios están disponibles sin costo para los partners, funcionando como una herramienta de habilitamiento y generación de demanda.

En este sentido, Mella comparte un mensaje para los socios: “Cuentan con un equipo robusto de ingeniería que los va a apoyar en el camino de conocer la herramienta y poder transferir ese conocimiento a sus clientes”. Por su parte, Palomino extiende la invitación a toda la región para aprovechar este recurso: “Es una invitación para hacer una apertura de mercado a través de la adquisición de un espacio no solamente para hacer demos, sino también para aprender”.