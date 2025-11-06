Lexar presenta capacidades de 1 TB en sus tarjetas. Lexar anuncia la capacidad de 1 TB para sus tarjetas SD de acero inoxidable, ARMOR GOLD SDXC y ARMOR SILVER PRO SDXC.

Ahora disponibles en 1 TB, los Lexar ARMOR GOLD SDXC y Lexar ARMOR SILVER PRO SDXC permiten almacenar más fotos y videos en una sola tarjeta. Esta capacidad también proporciona espacio suficiente para múltiples ráfagas de fotos y archivos de video en 6K.

Los tarjetas Lexar ARMOR GOLD SDXC 1 TB y ARMOR SILVER PRO SDXC 1 TB cuentan con velocidad de grabación V60, permitiendo capturar video en hasta 6K de manera continua, sin perder ningún fotograma. Con una velocidad de lectura de 280 MB/s¹, los usuarios pueden transferir fotos y videos rápidamente y regresar al trabajo en el campo.

Construidos con una estructura extremadamente duradera de acero inoxidable (37 veces más resistente que las tarjetas de memoria estándar), ambos modelos están clasificados como IP68 y diseñados para soportar impactos mientras los usuarios exploran entornos exigentes.

“Diseñadas para máxima durabilidad, las tarjetas ARMOR están construidas para resistir condiciones severas sin sacrificar el rendimiento”, dijo Joey Lopez, Director de Marketing de Marca. “Con la nueva capacidad de 1 TB, las tarjetas ARMOR permiten que los creadores permanezcan más tiempo en el campo, graben más material y capturen el momento adecuado sin necesidad de cambiar de tarjeta constantemente.”

El Lexar ARMOR GOLD SDXC 1 TB es compatible con dispositivos UHS-II y UHS-I y estará disponible a finales del 3.º trimestre de 2025.

El Lexar ARMOR SILVER PRO SDXC 1 TB también es compatible con dispositivos UHS-II y UHS-I y estará disponible en el 4.º trimestre de 2025.

Características principales