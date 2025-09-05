Lanzan Punto de Intercambio de Internet para IA. El primer AI-IX garantizará una fácil y continua interconexión entre agentes inteligentes, redes de última generación, como 5G Advanced y satélites LEO, y aplicaciones del mundo real, como la robótica y los vehículos autónomos.

DE-CIX anuncia que su ecosistema global de interconexión está listo para la inclusión de la inteligencia artificial (IA), con la implementación de la fase 1 de su AI-IX, el cual está orientado a facilitar la inferencia de alto rendimiento para agentes IA.

Con esta primera fase completada, DE-CIX ya conecta a más de 50 redes relevantes para la IA en su plataforma, estando entre ellas proveedores de Inference-as-a-Service,proveedores de GPU-as-a-Service, y una amplia variedad de proveedores de servicios en la nube (CSP’s). En este sentido, la plataforma integra ya más de 160 puntos de acceso a la nube en todo el mundo y cuenta con una tecnología de enrutamiento cognitivo patentada, altamente escalable.

Como resultado, DE-CIX puede ofrecer una interconexión resiliente, de baja latencia y de alta seguridad, diseñada específicamente para casos de uso en tiempo real de la IA. Esta evolución del producto está disponible no sólo en el principal Punto de Intercambio de Tráfico de Europa, Frankfurt, sino en todas las ubicaciones de DE-CIX del mundo.

La fase 2 del despliegue, la cual se llevará a cabo próximamente, hará que los Puntos de Intercambio de IA de DE-CIX estén preparados para el Ultra-Ethernet, capaces de soportar el entrenamiento de IA distribuido geográficamente, a medida que el entrenamiento de los modelos IA comienza a moverse fuera de instalaciones y puntos centralizados. El despliegue de ambas fases se está llevando a cabo a nivel mundial. De esta manera, DE-CIX se convertirá en el primer operador de IX en ofrecer un AI-IX que pueda soportar tanto el entrenamiento como la inferencia entre IA’s.

Inferencia multi-IA sin interrupciones para los complejos casos de uso actuales y la innovación del futuro

Al igual que con el lanzamiento del DE-CIX AI-IX, las operaciones de IA en general se dividen en dos fases: el entrenamiento de IA y la inferencia de IA. Ambas fases se benefician del peering entre IA’s, con ventajas como la reducción de costos, aumento de seguridad, mayor rendimiento, y reducción de complejidad. “Con las diversas predicciones realizadas para millones, incluso cientos de millones, de agentes de IA en los próximos años, la necesidad de servicios de interconexión que respalden sus operaciones está creciendo enormemente”, explica Ivo Ivanov, CEO de DE-CIX.

La inferencia de IA, donde el uso del agente IA se aplica a situaciones del mundo real para proporcionar información, interacción y asistencia en tiempo real, depende de una conectividad altamente resistente, segura, y de baja latencia.

“Para que las empresas puedan aprovechar las ventajas de la IA, la línea vital digital consta de tres elementos, lo que me gusta llamar el triángulo digital de interconexión de inferencia de IA”. Para Ivanov, estos elementos son, en primer lugar, los millones de agentes que están surgiendo actualmente, muchos de ellos multimodales; en segundo lugar, los dispositivos/aplicaciones basados en IA (coches, robots, procesos, etc.); y, en tercer lugar, las tecnologías de transmisión modernas (como la fibra, 5G Advanced y las redes de satélites LEO, etc.).

Estos tres elementos deben entrelazarse de forma fiable, segura y con un rendimiento extremadamente alto mediante la interconexión directa, también conocida como peering.

“Esta es la ventaja principal del DE-CIX AI-IX, que utiliza el exclusivo router DE-CIX AI para permitir una inferencia multiagente ininterrumpida para los complejos casos de uso actuales y la innovación futura en todos los segmentos industriales”.

Revolucionando el entrenamiento de IA con Ultra Ethernet

En la segunda fase del despliegue del DE-CIX AI-IX, la atención se centra en el entrenamiento de modelos de IA. Con la llegada del Ultra Ethernet, un nuevo protocolo para el enrutamiento del tráfico de datos relevante para la IA, el diseño de infraestructura que satisfaga los altos requerimientos para facilitar el entrenamiento de inteligencia artificial está cambiando.

“Hasta ahora, se necesitaban enormes centros de datos centralizados para procesar rápidamente las cargas informáticas de IA en clústeres paralelos”, explica el Dr. Thomas King, CTO de DE-CIX. “El Ultra Ethernet está impulsando la tendencia hacia la informática desagregada, lo que permite que el entrenamiento de IA se lleve a cabo de forma geográficamente distribuida dentro de una misma área metropolitana. Esto revolucionará la infraestructura para el entrenamiento de IA y ofrecerá a las empresas nuevas alternativas para diseñar una infraestructura de IA privada resiliente y más rentable”.

La próxima versión del estándar Ultra Ethernet se implementará en cuanto los proveedores de hardware de red habiliten esta funcionalidad, lo que proporcionará una solución significativamente más rentable que el protocolo actual para redes de IA, InfiniBand. El hardware de DE-CIX ya es compatible con este nuevo estándar de Ultra Ethernet, y será implementado tan pronto esté disponible.