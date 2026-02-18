Lanzan modelo de reclutamiento masivo con agentes virtuales. Adecco México anunció una alianza estratégica con la empresa europea Orbio, para complementar y fortalecer su modelo de Reclutamiento Masivo (RPO) que lo redefine mediante el uso de agentes virtuales basados en Inteligencia Artificial. Esta nueva arquitectura operativa, exclusiva de Adecco, permitirá acelerar la contratación y mejorar la calidad del talento que ofrece a las empresas, y a su vez los candidatos tendrán una experiencia más ágil, transparente y humana.

Este modelo de Reclutamiento Masivo, tiene un 99% de contacto efectivo con candidatos y acelera la cobertura de vacantes críticas hasta en 70%

Como parte del modelo, los agentes virtuales ejecutarán de manera autónoma tareas clave del proceso de contratación —como el contacto inicial, validaciones, filtrado, seguimiento y coordinación— liberando a los reclutadores para actividades de mayor valor estratégico, profundizar en el proceso de selección y reducir errores operativos incluso en escenarios de alta demanda.

Los resultados ya obtenidos en México confirman el impacto del modelo en la eficiencia y el negocio:

70% de reducción en el time-to-hire, acelerando la cobertura de vacantes críticas.

99% de contacto efectivo con candidatos, eliminando cuellos de botella históricos.

98% de NPS de candidato, reflejo de una experiencia moderna y confiable.

98% de fill rate, cumpliendo SLAs de clientes enterprise.

Incremento del 40% en la calidad de los candidatos, gracias a filtros más robustos desde etapas tempranas.

Estas mejoras se traducen en mayor rapidez, mejores tasas de efectividad en la contratación y una reducción significativa en la rotación de personal.

“Aliarnos con Adecco representa una gran oportunidad estratégica para llevar nuestra tecnología de agentes de IA a escala global, de la mano de la empresa líder en Soluciones de Talento. Los resultados obtenidos en México, confirman su impacto positivo en los servicios de recursos humanos. Para nosotros es un orgullo acompañar a Adecco en la optimización de sus procesos, fortaleciendo la experiencia de sus clientes y sus indicadores de desempeño”, señaló Nacho Travesí Barrera, Founder CRO de Orbio.

Adecco México ha sido el país líder en el diseño, implementación y validación del modelo, convirtiéndose en la referencia global dentro del Grupo Adecco para el uso de IA aplicada al servicio de Reclutamiento Masivo.

“Esta alianza, con Orbio, nos permite combinar tecnología de vanguardia con una visión profundamente humana del trabajo. En Adecco creemos que la inteligencia artificial, aplicada de forma ética y responsable, es un habilitador clave para transformar la industria y generar valor sostenible para nuestras empresas clientes y para millones de personas que buscan empleo”, señaló Francisco Martínez Domene, CEO de Adecco México.

Con esta iniciativa, Adecco reafirma su compromiso con la innovación y con la evolución del reclutamiento moderno, consolidándose como líder en soluciones de talento.