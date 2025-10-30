La nube mexicana que impulsa la transformación digital desde el ecosistema. Team Stratosphere busca posicionarse como un jugador estratégico en la industria Cloud mexicana, con la capacidad de combinar tecnología avanzada, cercanía humana y un ecosistema que impulsa el crecimiento conjunto de todo el canal TIC

En un mercado dominado por gigantes globales del cómputo en la nube, Team Stratosphere se consolida como un referente mexicano en soluciones Cloud y PC como servicio (PCaaS), gracias a una propuesta que combina infraestructura flexible, tecnología de última generación y un enfoque humano y personalizado.

Desde sus centros de datos ubicados en Querétaro y Monterrey, certificados y conectados a una federación mundial de Clouds, la compañía ofrece servicios administrados diseñados para garantizar la continuidad de negocio de organizaciones de todo tamaño, con soporte técnico 7x24x365 y un modelo de nube boutique, donde la cercanía y la personalización son su principal sello.

“Pensamos diferente para cambiar las reglas del mercado. Queremos ser un aliado estratégico de los canales, los ISVs y los fabricantes, ayudándolos a construir servicios recurrentes y soluciones cloud con verdadero valor para el cliente”, destacó Miguel Ruiz, CEO de Stratosphere Cloud.

Una nube mexicana con estándares globales

La plataforma de nube de Team Stratosphere se basa en tecnologías de virtualización VMware y KVM, con un enfoque en alto rendimiento, seguridad y flexibilidad. A partir de esta infraestructura, ofrecen una gama completa de servicios, entre los cuales se encuentran la infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS), la virtualización de aplicaciones, el respaldo como servicio (BaaS), la ciberseguridad y contenedores, las soluciones verticales con ISVs, y los servicios profesionales y administrados.

Entre sus principales diferenciadores destacan su infraestructura nacional, sin cobros de transacciones de almacenamiento, 5 TB de descarga mensual en KVM, SLA de 99.9%, y monitoreo proactivo.

Actualmente, la empresa atiende a más de 50 mil usuarios en México y Latinoamérica, cifra que crece aceleradamente gracias a su modelo de colaboración con el canal.

Ecosistema que conecta capacidades

Uno de los pilares de la estrategia de Team Stratosphere es su ecosistema de comercialización, que conecta canales especializados, ISVs y fabricantes para resolver retos de transformación digital de manera conjunta.

“Nosotros somos el medio para conectar las capacidades de tecnología y negocio del ecosistema con el usuario final. Los ISVs tienen soluciones de negocio que, integradas con nuestras capacidades Cloud, logran una sinergia única”, explica Miguel Ruiz.

El modelo contempla diferentes figuras de colaboración —partners tradicionales, integradores de soluciones y servicios, ISVs y desarrolladores de cuentas—, que aprovechan la infraestructura y las herramientas de Stratosphere para ofrecer soluciones más completas y competitivas.

Programas de canal y acompañamiento continuo

Team Stratosphere impulsa dos programas principales; uno es el programa de Canales, que promueve relaciones más profundas con los distribuidores interesados en modelos recurrentes, colaboración técnica y desarrollo conjunto. Y el segundo es el programa para ISVs, diseñado para acelerar el crecimiento de desarrolladores de software mediante incentivos, soporte técnico, acompañamiento y acceso al ecosistema de clientes. Ambos esquemas incluyen recursos exclusivos, soporte especializado, generación de demanda y desarrollo de capacidades.

PCaaS y GPUaaS: tecnología como servicio

Además del cómputo en la nube, la compañía ofrece PC como servicio (PCaaS), un modelo integral que incluye renta de equipos, software, instalación, configuración, soporte, mantenimiento, seguridad y gestión del ciclo de vida completo por una tarifa mensual.

Para las organizaciones con mayores exigencias de procesamiento —como creadores de contenido, arquitectos, diseñadores, industrias manufactureras y de construcción—, Team Stratosphere dispone de GPU como servicio (GPUaaS) con tecnología Nvidia, ofreciendo capacidad de cómputo local optimizada para tareas de alto rendimiento.

“Nuestro objetivo es que las áreas de TI se enfoquen en la innovación, no en la operación, y nosotros nos encargamos del resto”, puntualiza el CEO.

Enfoque DEX: productividad y experiencia digital

La compañía impulsa entre sus clientes y partners una estrategia DEX (Digital Employee Experience), centrada en mejorar la productividad y la experiencia de los colaboradores dentro de las organizaciones.

Este enfoque permite reducir fallas en los equipos, optimizar recursos, disminuir costos operativos y lograr que las áreas de TI se concentren en brindar valor estratégico al negocio.

Crecimiento acelerado y visión hacia 2026

El modelo de Team Stratosphere está dando resultados: la empresa reporta un crecimiento superior al 60% en 2025, con expectativas de cerrar el año con 80% de incremento y duplicar su tamaño en 2026.

Para consolidar su red de colaboración, la compañía realizará el próximo 26 de enero de 2026 en la Ciudad de México el primer Stratosphere Summit 2026, un encuentro exclusivo para partners, donde se compartirán casos de éxito, oportunidades de negocio y tendencias de nube, PCaaS y ecosistemas digitales.

De esta forma, Team Stratosphere busca posicionarse como un jugador estratégico en la industria Cloud mexicana, con la capacidad de combinar tecnología avanzada, cercanía humana y un ecosistema que impulsa el crecimiento conjunto de todo el canal TIC. “Nos hemos convertido en un bastión para el canal: facilitamos, integramos y crecemos juntos. Ese es el verdadero valor de una nube con rostro mexicano.”