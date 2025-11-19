La IA en el Ignite 2025. Hoy en día, la IA está transformando radicalmente la forma de trabajar y resolver problemas. Sin embargo, con demasiada frecuencia se la considera un complemento, en lugar de una parte fundamental de nuestro trabajo, afirma Frank X. Shaw, Chief Communications Officer, Microsoft.

La IA no es algo que se pueda añadir al final de un producto terminado, como la guinda del pastel. Por el contrario, usarla de forma responsable e inteligente implica analizar cómo emplearla con la máxima eficacia en todos los niveles, desde el centro de datos que la sustenta hasta las personas y organizaciones que se benefician de sus capacidades.

En el más reciente Microsoft Ignite, la empresa impulsa el ciclo de vida completo de la IA, creando herramientas y soluciones para promover la próxima generación de transformación digital en todas las organizaciones y en todos los niveles de su actividad.

Visualizan un futuro donde las organizaciones se conviertan en empresas líderes al usar la IA para desbloquear la creatividad y la innovación, permitiendo que surjan las próximas grandes ideas.

Estos son algunos de los temas principales que se observaron en los productos y funciones de Ignite de este año:

Work IQ es la capa de inteligencia que permite a Microsoft 365 Copilot y a los agentes hacer conexiones, descubrir información y predecir la próxima mejor acción, a partir de integraciones nativas. Basado en tus datos, memoria e inferencias, se conecta con el conocimiento organizacional contenido en tus correos electrónicos, archivos, reuniones y chats, así como con tus preferencias, hábitos, patrones de trabajo y relaciones.

Fabric IQ integra datos analíticos, series temporales y datos geoespaciales con sistemas operativos bajo un modelo compartido con significado empresarial. Esto proporciona a los clientes una vista conectada y en tiempo real de su negocio, permitiendo tanto a las personas como a la IA actuar de forma inmediata.

Foundry IQ es un sistema de conocimiento completamente gestionado, diseñado para fundamentar agentes de IA a partir de múltiples fuentes de datos, incluyendo Work IQ, Fabric IQ, aplicaciones personalizadas y la web.

Microsoft Agent Factory es un programa que reúne estas capas de inteligencia (IQ) para ayudar a las organizaciones a construir agentes con confianza. Con un único plan de consumo, las organizaciones pueden comenzar a desarrollar agentes con IQ usando Microsoft Foundry y Copilot Studio. Los agentes pueden desplegarse en cualquier lugar, incluyendo Microsoft 365 Copilot, sin necesidad de licencias ni aprovisionamiento previo. Las organizaciones elegibles también pueden acceder a soporte práctico de nuestros mejores ingenieros de IA (Forward Deployed Engineers, FDEs) y a capacitaciones personalizadas por rol para impulsar la fluidez en IA dentro de los equipos.

Microsoft Agent 365 es la plataforma de control para agentes, que extiende la infraestructura confiable que hoy impulsa a las organizaciones. Agent 365 permite observar, administrar y proteger los agentes, sin importar si fueron creados con plataformas de Microsoft, marcos de código abierto o plataformas de terceros. Cada agente recibe una identidad empresarial a través de Entra ID, abordando así los desafíos de seguridad asociados a los agentes autónomos.

A medida que los agentes se incorporan a cada flujo de trabajo y adquieren mayores capacidades, los líderes de TI se enfrentan al dilema de cómo acelerar la innovación sin introducir riesgos ni reconstruir toda su infraestructura. Microsoft Agent 365 extiende la infraestructura de administración de usuarios a los agentes, lo que ayuda a las organizaciones a gestionarlos de forma responsable y a gran escala. Agent 365 ya está disponible en el centro de administración de Microsoft 365 con el programa Frontier, el programa de acceso anticipado de Microsoft para las últimas innovaciones de IA.

Agent 365 incluye las soluciones líderes de seguridad y productividad de Microsoft: Microsoft Defender, Microsoft Entra y Microsoft Purview para proteger y gestionar los agentes; aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, Outlook y Work IQ para proporcionar contexto de trabajo y acelerar la productividad; y el centro de administración de Microsoft 365 para administrar los agentes.

Estas son las principales funcionalidades de Agent 365:

Registro: Obtenga una visión completa de todos los agentes de su organización, incluidos los agentes con ID de agente, los agentes que usted mismo registre y los agentes sombra.

Control de acceso: Gestione los agentes y limite su acceso solo a los recursos que necesitan. Evite que los agentes se vean comprometidos con directivas de acceso condicional basadas en el riesgo. Visualización: Explore las conexiones entre agentes, personas y datos, y supervise el comportamiento y el rendimiento de los agentes en tiempo real para evaluar su impacto en su organización.

Interoperabilidad: Proporcione a los agentes aplicaciones y datos para simplificar los flujos de trabajo entre humanos y agentes. Conéctelos a Work IQ para proporcionar el contexto de trabajo necesario para su integración en los procesos de negocio.

Seguridad: Proteja a los agentes de amenazas y vulnerabilidades; detecte, investigue y solucione los ataques dirigidos a ellos. Proteja los datos que los agentes crean y utilizan contra el exceso de información compartida, las filtraciones y las conductas de riesgo.

Los agentes en los canales de Microsoft Teams ahora pueden trabajar con aplicaciones y agentes de terceros mediante servidores MCP (Model Context Protocol), como GitHub, Asana y Atlassian (Jira). Esta actualización está disponible en versión preliminar.

Por ejemplo, un usuario puede consultar al agente en un canal sobre los obstáculos y los planes de mitigación para el próximo lanzamiento de un producto, y el agente extraerá los riesgos directamente de Jira y programará una reunión con el equipo para analizar un plan de mitigación. Al conectarse con otras aplicaciones y agentes, los agentes en los canales de Teams facilitarán el trabajo en equipo y la colaboración entre humanos y agentes.

Tres nuevos agentes —Agente de Información sobre la Fuerza Laboral, Agente de Personas y Agente de Aprendizaje, todos impulsados ​​por Work IQ— ya están disponibles para ayudar a redefinir la experiencia del empleado. Work IQ es la capa de inteligencia que impulsa Microsoft 365 Copilot y sus agentes. Juntos, estos agentes simplificarán la gestión de la fuerza laboral, fortalecerán las conexiones entre los empleados y acelerarán la capacitación en toda la organización. Son los siguientes:

Agente de Información sobre la Fuerza Laboral: Este agente proporcionará a los líderes y delegados una visión integral y en tiempo real de su organización, incluyendo roles, antigüedad, ubicación y otros atributos, lo que permitirá tomar decisiones más rápidas basadas en datos.

Agente de Personas: Este agente ayudará a los usuarios a encontrar personas en su organización según su rol, función o habilidad, y ofrecerá sugerencias personalizadas sobre cómo conectar con sus compañeros basándose en interacciones previas.

Agente de Aprendizaje: Este agente proporcionará experiencias de microaprendizaje personalizadas, consejos a medida y cursos seleccionados para ayudar a los empleados a desarrollar habilidades específicas para su rol y habilidades de IA, con fuentes de contenido configurables según los objetivos del equipo.

Estos agentes están disponibles en el programa Frontier.

El agente de administración de Teams en el centro de administración de Microsoft Teams, actualmente en versión preliminar, permite a los administradores de TI automatizar y simplificar las tareas administrativas. Este agente puede ejecutar de forma autónoma y segura flujos de trabajo como la supervisión de reuniones y el aprovisionamiento de usuarios. Al automatizar tareas recurrentes o complejas, este agente permite a los administradores de TI brindar soporte más rápido y consistente sin una mayor carga de tiempo y con menos problemas para los usuarios. Gracias a la aplicación uniforme de directivas y un cumplimiento reforzado, la delegación de agentes también ayuda a minimizar los riesgos de incumplimiento.

El agente de administración de SharePoint, también en versión preliminar, en el centro de administración de SharePoint, utiliza información basada en IA y automatización para ayudar a los administradores de TI a mantener un entorno seguro, conforme y rentable. Ayuda a supervisar sitios inactivos o sin propietario, contenido compartido en exceso y permisos excesivos, y luego aplica directivas o acciones automatizadas como el archivado o los ajustes de acceso. El agente también proporciona visibilidad de los sitios con mayor actividad automatizada (basada en IA), lo que permite una gobernanza proactiva a medida que crece la adopción de Microsoft Copilot. Al automatizar las tareas manuales, reduce los gastos operativos, mitiga los riesgos de seguridad y cumplimiento, y optimiza los costos de almacenamiento, brindando una gobernanza que se adapta al crecimiento de la organización.

Copilot Chat en Outlook tendrá en cuenta el contenido de toda la bandeja de entrada, el calendario y las reuniones del usuario, en lugar de solo de hilos de correo individuales. Los usuarios podrán priorizar su bandeja de entrada, programar y prepararse para las próximas reuniones, y acceder a información y acciones tanto en su bandeja de entrada como en su calendario para mantenerse al día.

El Modo Agente en Word, Excel y PowerPoint también estará disponible con acceso estándar. Los usuarios podrán trabajar de forma iterativa con Copilot, ya que ayuda a coordinar tareas de varios pasos para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones de alta calidad. El Modo Agente en Copilot Chat utilizará datos web y archivos referenciados para ayudar a los usuarios a crear y perfeccionar contenido en sus aplicaciones.