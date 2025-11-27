Kingston lidera los envíos de SSD en el canal. Kingston Technology anunció que TrendForce la ha nombrado nuevamente como el principal proveedor de SSDs en el canal durante todo 2024. Según las cifras proporcionadas por TrendForce, Kingston representó un impresionante 36 % de las unidades enviadas a nivel global en 2024.

Kingston se mantuvo como líder en los embarques de SSD en 2024, conservando una sólida ventaja y con un crecimiento en la participación de mercado de 2023.

Los resultados colocan a Kingston como líder claro en la producción de SSDs, ya que el segundo lugar representa solo el 13 por ciento del mercado total de canales. Esto se debe en gran medida a la amplia presencia mundial de canales de Kingston, un robusto y completo portafolio de SSD de primer nivel y un soporte al cliente excepcional.

De acuerdo con los más recientes reportes, las ventas a nivel retail de SSD mostraron una débil demanda de los consumidores, así como también un alto porcentaje de computadoras portátiles con SSD integrados en el mercado. Estos factores contribuyeron a una disminución interanual del 14% en los envíos de SSD en canales.

Sin embargo, se espera que la creciente integración de la IA en PCs y dispositivos Edge, impulse la demanda de SSD de alta capacidad y alto rendimiento. Los fabricantes que prioricen la integración técnica avanzada, el desarrollo estratégico de canales y un posicionamiento sólido de marca estarán mejor preparados para capitalizar la próxima ola de crecimiento en el mercado de SSDs.

En 2024, Kingston amplió significativamente su portafolio de SSD con nuevas ofertas en segmentos de cliente, centros de datos, industriales y externos. El lanzamiento del NV3 PCIe 4.0 NVMe, SSD con rendimientos PCIe 4×4 NVMe de alta capacidad en un formato compacto, mejoró la gama SSD de nivel de entrada, y para aplicaciones en centros de datos, Kingston lanzó el DC2000B, un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 de alto rendimiento diseñado como disco de arranque interno para servidores de alto volumen en rack.

Además, Kingston presentó el SSD externo XS1000 de color rojo, que ganó el premio Red Dot 2024 al Diseño de Producto. Para completar aún más su cartera, Kingston renovó su línea de unidades de estado sólido industriales diseñadas para fabricantes de sistemas e ingenieros de diseño.

Estos SSD de nueva generación ofrecen capacidades de almacenamiento robustas ideales para entornos exigentes como quioscos de autoservicio, señalización digital, robótica, sistemas de punto de venta y videovigilancia.

“Estamos orgullosos de ser reconocidos una vez más como la marca líder de SSD a nivel mundial. Este liderazgo refleja nuestro compromiso de más de 38 años apoyando a los socios de canal entregando soluciones que respondan ágilmente a la demanda y necesidades constantes del mercado en todos los segmentos”, señaló Geraldine Stack, gerente de la unidad de negocio SSD para Latinoamérica.

“Agradecemos igualmente la continua preferencia de los clientes empresariales y consumidores en toda la región, esa confianza es la fuerza motivadora que nos impulsa a seguir trabajando estrechamente con nuestros socios para ofrecer la mejor experiencia posible”.