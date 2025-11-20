Kingston lanza SSD portátil con interfaz doble
Kingston lanza SSD portátil con interfaz doble. Kingston Technology anunció su primera unidad de estado sólido sin cables, dirigida a quienes buscan una solución portátil accesible y confiable para transferir y respaldar datos.
Con el aspecto moderno de una unidad flash tradicional en una cubierta metálica compacta y duradera, el Dual Portable SSD transfiere archivos fácilmente entre dispositivos USB Tipo-A y USB-C1 como laptops, computadoras de escritorio, dispositivos móviles, entre otros, a velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1,050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura.
Con el fin de mejorar la productividad y el flujo de trabajo, esta solución todo en uno de almacenamiento y transferencia ofrece capacidades de hasta 2 TB para archivos grandes, fotografías en alta resolución y videos 4K.
“Cada vez más consumidores desean llevar consigo sus datos”, dijo Geraldine Stack, gerente de negocio SSD en Kingston Latinoamérica “Y ahora los usuarios pueden hacerlo gracias a la comodidad del Dual Portable SSD de Kingston que además permite transferir, compartir y respaldar fácilmente los archivos importantes en diferentes dispositivos USB-A y USB-C”.
El Dual Portable SSD de Kingston está disponible en capacidades3 de 512 GB, 1 TB y 2 TB y cuenta con cinco años de garantía limitada5, soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston. Para más información, visite kingston.com.
Características y especificaciones del Dual Portable SSD de Kingston:
- Acorde a tu estilo de vida: Todos para uno y uno para todos… los dispositivos. Con conectores tanto USB-A como USB-C, la SSD portátil con interfaz doble transfiere fácilmente los archivos entre todos los dispositivos: laptops, computadoras de escritorio, móviles y más.
- La velocidad que necesitas: Amplifica la productividad creativa con velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1,050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura2.
- Olvídate del cable: La vida es lo bastante complicada para lidiar con cables. Mantenlo sencillo y olvídate de los cables. Ya sea en la mano, en el bolsillo o en la bolsa, esta SSD compacta y elegante cabe en prácticamente todo lugar.
- Almacena más, crea más: Obtén almacenamiento confiable para tus archivos grandes, fotos en alta resolución y videos 4K de hasta 2 TB3.
- Interfaz: USB Type-A y USB Type-C
- Estándar/velocidad2: USB 3.2 Gen 2; hasta 1,050 MB/s en lectura, 950 MB/s en escritura
- NAND: 3D
- Capacidades3: 512 GB, 1 TB, 2 TB
- Dimensiones: 71.85 mm x 21.1 mm x 8.6 mm
- Peso: 13 g
- Material de la cubierta: Metal y plástico
- Temperatura operativa: 0°C~60°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C~85°C
- Garantía/soporte4: Cinco años de garantía limitada con soporte técnico gratuito
- Compatible con5: Windows 11, macOS (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+)