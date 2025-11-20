Kingston lanza SSD portátil con interfaz doble. Kingston Technology anunció su primera unidad de estado sólido sin cables, dirigida a quienes buscan una solución portátil accesible y confiable para transferir y respaldar datos.

Con el aspecto moderno de una unidad flash tradicional en una cubierta metálica compacta y duradera, el Dual Portable SSD transfiere archivos fácilmente entre dispositivos USB Tipo-A y USB-C1 como laptops, computadoras de escritorio, dispositivos móviles, entre otros, a velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1,050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura.

Con el fin de mejorar la productividad y el flujo de trabajo, esta solución todo en uno de almacenamiento y transferencia ofrece capacidades de hasta 2 TB para archivos grandes, fotografías en alta resolución y videos 4K.

“Cada vez más consumidores desean llevar consigo sus datos”, dijo Geraldine Stack, gerente de negocio SSD en Kingston Latinoamérica “Y ahora los usuarios pueden hacerlo gracias a la comodidad del Dual Portable SSD de Kingston que además permite transferir, compartir y respaldar fácilmente los archivos importantes en diferentes dispositivos USB-A y USB-C”.

El Dual Portable SSD de Kingston está disponible en capacidades3 de 512 GB, 1 TB y 2 TB y cuenta con cinco años de garantía limitada5, soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston. Para más información, visite kingston.com.

Características y especificaciones del Dual Portable SSD de Kingston: