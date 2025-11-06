Kingston FURY anuncia Renegade G5 de 8T. Kingston ha completado su línea de SSD´s Kingston FURY Renegade G5, con una nueva capacidad de 8192GB (8T), para usos de alto rendimiento como edición de video, renderizado 3D, videojuegos, entre otros.

Optimizada para usuarios que requieren un sistema capaz de cumplir sus necesidades de trabajo y juego, la SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 Kingston FURY Renegade G5 utiliza el controlador PCIe Gen5 x 4 más reciente y 3D TLC NAND para alcanzar velocidades de lectura/escritura1 de hasta 14,800/14,000 MB/s y más de 2 millones de IOPS, a fin de brindar rendimiento y resistencia extremos.

Además, ahora ofrece más de 8TB para almacenar los videojuegos y archivos multimedia favoritos de los usuarios sin afectar la capacidad de respuesta del sistema.

“Ya sea para trabajar o jugar, los usuarios necesitan más potencia y espacio”, dijo Keith Schimmenti, gerente del negocio de Unidades SSD en Kingston. “Nos alegra que esta incorporación de 8 TB a la SSD Kingston FURY Renegade G5 cumpla las necesidades tanto de los usuarios expertos como de los entusiastas del hardware”.

Kingston FURY Renegade G5 está disponible en capacidades2 de 1024 GB a 8192 GB y cuenta con garantía limitada de cinco años3, soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston.