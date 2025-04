Kingston Canvas Go! Plus, nueva generación de microSD y SD. Kingston Technology anunció la nueva generación G4 de sus tarjetas SD y microSD Canvas GO! Plus, diseñadas idealmente para aventureros que siempre están en movimiento buscando capturar el momento perfecto ya sea en su cámara o dron sin interrupciones, gamers móviles que requieren y exigen un alto rendimiento y desean conservar jugadas de alta calidad.

Con velocidades de transferencia ultra rápidas de hasta 200MB/s, las nuevas tarjetas de Kingston Canvas GO! Plus agilizan el flujo de trabajo, permitiendo optimizar tiempos y aprovecharlo para capturar y crear.

Algunas de sus características más destacadas son:

Optimizadas para Cámaras de Acción y Drones: Las clasificaciones de velocidad U3 y V30 permiten la grabación fluida e ininterrumpida de videos 4K Ultra-HD, incluso en escenarios de actividad intensa.

Experiencia Mejorada de Juegos Móviles: La clase de rendimiento de la aplicación A2 garantiza tiempos de carga de aplicación más rápidos y una jugabilidad perfecta en smartphones y tablets. Adiós a los retrasos frustrantes y hola a una experiencia de juego mejorada donde quiera que estés.

Compatibilidad Versátil: Con un adaptador SD opcional, Canvas Go! Plus ofrece mayor versatilidad, haciéndola compatible con una amplia gama de dispositivos habilitados para SD.

Ideal para: Dispositivos para videojuegos, drones, cámaras de acción y dispositivos Android™

Duradera y Confiable: Construida para soportar diversas condiciones

Con esta adición al portafolio de Tarjetas, Kingston Technology se mantiene a la vanguardia, ofreciendo a todo tipo de usuarios, productos de gran velocidad para facilitar sus tareas cotidianas siempre con la calidad de Kingston.