Ivanti se asocia con MAPS

La plataforma de automatización de TI de Ivanti permite descubrir, gestionar, proteger y dar servicio a entornos de TI híbridos, pues más allá de la pandemia, las empresas están incorporando tecnologías que les permitan acelerar su transformación digital que les permitan estar en nuevos mercado y alcanzar más clientes, afirma Ana Colucci, directora alianzas y canales de Latinoamérica del fabricante.

Ambas empresas realizaron hace unos días un webinar muy exitoso con más de 70 canales, con gran interés por la marca; a los que explicaron su trabajo en áreas de colaboración, trabajo hibrido, nube, etc, que llegan cada vez más agresivamente a las personas y afecta la forma de relacionarse con la empresa y la casa, eso transforma el lugar de trabajo y lo vuelve ubicuo. Ivanti quiere ayudar a trabajar de forma efectiva y segura desde cualquier lugar.

La firma tiene más de 20 años en el mercado, su solución precursora es Landesk, y se ha transformado al incorporar tecnologías que fortalezcan su portafolio para mejorar su propuesta. En 2020 lanzaron Neurons, una plataforma integrada que facilita incorporación de tecnologías desde una sola consola.

Recientemente han presentado refuerzos en seguridad de acceso, Software Defined Perimeter (sdp), movilidad, y administración de end points, esto con la adquisición de MobileIron, y hoy esa combinación de fuerzas en manejo de endpoint, servicios y seguridad les permite dar una propuesta de valor centrada en estas áreas, para acompañar a los clientes a fortalecer su arquitectura con herramientas que permitan automatizar y priorizar los procesos de seguridad.

La alianza les permitirá aprovechar al mayorista para llegar a sus socios con oportunidades de negocios, acompañamiento e integración, mediante una sola cara que permita integrar diferentes marcas un sus propuestas.

Por ello, buscan reclutar partners en toda la república que quieran entregar soluciones de gestión de servicios en administración de ti, sin importar la vertical de sus clientes, así como venta de servicios de soluciones de gestión de tecnología.

Los socios tendrán ventaja competitiva al entrar en los clientes mediante soluciones de seguridad y crecer a otras áreas como gestión, mesa de servicio, omnicanalidad o device as a service; además, con esta oferta se les ayudará a desarrollarse en nuevas habilidades y capacidades.

Con Ivanti en MAPS se busca ofrecer soluciones seguras, más allá de su posicionamiento, y que entiendan el mercado latinoamericano, explica Martín Mexía, director de MAPS. Ivati tiene la estructura y los precios correctos para la región, porque entienden las características de la misma, afirma.

El fabricante ya tiene una base instalada de clientes locales que les ha permitido conocer la región y hacer estrategias directamente para esta. Por ello, los socios contarán con personal local en vetas y soporte, además de que ´tendrán certificaciones locales.

Asimismo, también hay una persona dedicada a los negocios de renovación, por lo que tienen las herramientas para soportar el desarrollo de negocios de los socios para cualquier ambiente, ya que manejan soluciones en versiones en sitio o Saas.

Mexía agrega que es una solución muy completa que analiza los inventarios y licenciamiento de las aplicaciones de una red y llega hasta el servicio al cliente. Por ello, quieren que los socios la conozcan en conjunto y la ofrezcan, pero no implica que no se pueda vender por separado.

La principal preocupación de las empresas es que el trabajo hibrido atrae conflictos por software no autorizado, aplicaciones que ponen en peligro a la organización o filtraciones de seguridad. La propuesta de Ivanti abarca todos estos escenarios para que el cliente lo integre directamente o como servicio administrado del canal.

Para lograr que los integradores puedan aprovechar las oportunidades que existen, se está en proceso de capacitación en toda la solución y ellos verán cuál es el mercado más atractivo para ellos.

MAPS asegura que hay oportunidades en seguridad, administración remota, automatización de flujos de trabajo y visibilidad, pues son necesidades surgidas del trabajo hibrido, aunado a ello, la plataforma soporta múltiples sistemas operativos e incluye una vpn propia, además de que es fácil de instalar, pues instala un agente que escanea la superficie de la red y permite saber todo, hasta donde está el equipo.

Esto se registra en una base de datos y permite tomar acciones con ella.

Hugo Giusti, director comercial del mayorista invitó a todo el canal a integrarse, pues son soluciones que no compiten con otras marcas y complementan los proyectos, además de que tienen un equipo completo para soportar a los canales. Destacó que Ivanti no hace venta directa y que sus programas, incluso el device a s a service, se maneja sólo en conjunto con el canal y el mayorista. También señaló que estas soluciones les permitirían a los integradores crecer en 2 dígitos.

Las soluciones son:

Plataforma

Ivanti Neurons for Discovery

Reciba información exacta y procesable sobre recursos en minutos, no en días.

Ivanti Neurons for Edge Intelligence

Consulte todos los dispositivos y obtenga conocimientos operativos en tiempo real.

Ivanti Neurons for Healing

Utilice bots con tecnología de automatización para diagnosticar proactivamente y solucionar rápidamente los problemas.

Ivanti Neurons Workspace

Proporcione un enfoque Shift-Left de forma que los analistas de primera línea puedan ofrecer una mejor experiencia del usuario.

Gestione

Ivanti Neurons for Unified Endpoint Management

Visibilidad de todos sus dispositivos y acciones automatizadas.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence

Consiga información instantánea sobre su panorama de software y el gasto en aplicaciones.

Ivanti Neurons for Healthcare

Reciba información exacta y procesable sobre recursos en minutos, no en días.

Ivanti Neurons for IIOT

Transforme las operaciones de la cadena de suministro por medio de soluciones de automatización de riesgo bajo.

Segurice

Ivanti Neurons for Secure Access

La base segura para el Everywhere Workplace.

Ivanti Neurons for Zero Trust Access

Zero Trust Access para el Everywhere Workplace.

Ivanti Neurons for Patch Management

Gestión de parches de la nube basada en el riesgo.

Ivanti Neurons for Patch Intelligence

Consiga SLA más rápidos para sus esfuerzos de eliminación de vulnerabilidades.

Servicio

Ivanti Neurons for ITSM

Disfrute de la entrega de servicios modernos para TI y más allá.

Ivanti Neurons for ITAM

Administre y optimice los activos de TI desde la compra hasta la eliminación.

Ivanti Neurons for HR

Ofrezca una gestión de servicios de RR. HH. racionalizada y automatizada para que la experiencia de los empleados sea más eficiente y productiva.

Ivanti Neurons for Facilities

Satisfaga las necesidades de las operaciones empresariales automatizando los flujos de trabajo y los proyectos de las instalaciones con Ivanti Neurons for Facilities.

Ivanti Neurons for PPM

Gestión del portafolio de proyectos en tiempo real para que pueda entregar a tiempo y respetando el presupuesto.

Ivanti Neurons for GRC

Controle el riesgo y el gasto en ciberseguridad con un enfoque moderno de GRC.