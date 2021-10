Ivanti elige a Grupo DICE como distribuidor

Grupo DICE e Ivanti anunciaron un acuerdo de distribución de las soluciones para descubrir, gestionar, asegurar y automatizar la gestión de activos de TI del fabricante de software en la república mexicana.

Angélica Guzmán, country manager de IVANTI en México y CaLa, detalló el modelo de negocios en el que el mayorista de soluciones de infraestructura y seguridad de TI aportará su enorme experiencia para que sus integradores mexicanos de seguridad aprovechen las oportunidades que ofrece la marca Ivanti.

Guzmán agradeció la confianza de Grupo DICE porque es un mayorista que entrega soluciones líderes en el mercado, las que permiten crecer a los canales y generar ganancias con soluciones muy bien posicionadas a los usuarios finales. Grupo DICE confía en marcas con presencia local, que puedan responder en tiempo y forma y que conozcan el territorio para que realmente se puedan realizar negocios exitosos a lo largo de toda la cadena.

Por su parte, Fabiola Marín, Directora de la Unidad de Negocios Seguridad en Grupo DICE, explicó que tener un portafolio de soluciones que complemente las necesidades de los partners los hizo buscar un acuerdo donde el fabricante, el mayorista, el vendedor de servicios administrados de seguridad y el usuario final se vieran mutuamente beneficiados. Ambas posturas coinciden en objetivos y fueron base para que finalmente las dos compañías firmaran este importante acuerdo de distribución.

Guzmán refirió que Ivanti ya tiene una historia de 38 años en el mercado, con software de gestión completa de estaciones de trabajo y de servicios de tecnología para descubrimiento, administración y aseguramiento de entornos y usuarios tipo “Everywhere Workplace”.

“Buscamos que sea posible trabajar desde cualquier lugar con la garantía de conexiones seguras, de que toda la información y todos los parches que las estaciones de trabajo necesitan para trabajar estén al día de una forma segura”, agregó Guzmán.

La ejecutiva recalcó que el diferenciador para los partners y el por qué de la alianza con Grupo DICE es que buscan proporcionar a los partners soluciones de seguridad que les permitan administrar completamente los endpoints en seguridad, parcheo y protección contra ataques o vulnerabilidades que se puedan recibir desde cualquier dirección.

Las soluciones de Ivanti permiten proteger y administrar completamente laptops, desktops, dispositivos móviles y servidores, “el gran diferenciador para los canales de GRUPO DICE que ya venden diferentes soluciones de seguridad a los usuarios finales es que con esta alianza podrán tener mayor cobertura y vender más servicios, lo que les permitirá posicionarse de forma más estratégica en las cuentas, les generará más rentabilidad y van a cubrir otras áreas de negocio.

Esta alianza incluye soluciones de software de valor con las que les entregan servicios a los clientes, lo cual genera mayor revenue a los canales”, reiteró Guzmán.

Ivanti y Grupo DICE apoyarán a los canales con asignación de leads mediante un programa de marketing para generación de demanda y asignación de oportunidades para canales entrenados y certificados en la marca.

Napoleón Valle, director de Canales México de Ivanti, aseguró que los canales tendrán acceso a formación mediante un portal con capacitaciones comerciales muy sencillas y objetivas, así certificaciones técnicas en diversas modalidades con la finalidad de que los canales sean capaces de actuar como asesores expertos.

Los partners tienen acceso en el portal a comparativos, benchmarks, brochures e interacción con otros canales para que se puedan posicionar mejor con sus clientes. “Otro objetivo es que ellos crezcan en el negocio, tengan mayor rentabilidad y sean autosuficientes, les ofrecemos recompensas competitivas para los socios de mayor nivel, les ofrecemos desarrollo en el ciclo de vida de ventas, experiencia técnica y desempeño óptimo para generar negocios interesantes. En el crecimiento de oportunidades de negocio, Ivanti se caracteriza por ser un fabricante que constantemente adquiere soluciones líderes para complementar el portafolio con soluciones de valor”, concluyó Valle.

Ivanti es un fabricante global posicionado en tres cuadrantes mágicos de Gartner, lo que le da al partner la garantía de que es una marca con soporte global, con productos probados en 45 mil clientes a nivel mundial y en constante crecimiento, dadas las recientes adquisiciones de MobileIron –líder en gestión de móviles–, Pulse Secure –que brinda seguridad de acceso a usuarios–, Cherwell ITSM Solutions –gestión de servicios de tecnología y tickets– y RiskSense –plataforma de gestión de riesgos.

Las soluciones de Ivanti incluyen:

Plataforma

Ivanti Neurons for Discovery. Proporciona información exacta y procesable sobre recursos de tecnología en minutos, no en días.

Ivanti Neurons for Edge Intelligence. Consulta todos los dispositivos y brinda conocimientos operativos en tiempo real.

Ivanti Neurons for Healing. Utiliza bots con tecnología de automatización para diagnosticar proactivamente y solucionar rápidamente los problemas.

Ivanti Neurons Workspace. Proporciona un enfoque Shift-Left de forma que los analistas de primera línea puedan ofrecer una mejor experiencia de usuario.

Gestión

Ivanti Neurons for Unified Endpoint Management. Brinda visibilidad de todos sus dispositivos y acciones automatizadas.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence. Proporciona información instantánea sobre su panorama de software y el gasto en aplicaciones.

Ivanti Neurons for Healthcare. Entrega información exacta y procesable sobre recursos en minutos, no en días.

Seguridad

Ivanti Neurons for Zero Trust Access. Acceso de cero confianza para todos los lugares de trabajo (everywhere workplace).

Ivanti Neurons for Patch Intelligence. Diseña acuerdos de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) más rápidos para la eliminación de vulnerabilidades.

Servicio

Ivanti Neurons for ITSM. Entrega servicios modernos para TI y más allá.

Ivanti Neurons for ITAM. Administra y optimiza los activos de TI desde su compra hasta su eliminación.

Ivanti Neurons for HR. Ofrece gestión racionalizada y automatizada de servicios de recursos humanos para que la experiencia de los empleados sea más eficiente y productiva.

Ivanti Neurons for Facilities. Satisface las necesidades de las operaciones empresariales automatizando los flujos de trabajo y los proyectos de las instalaciones.

Al finalizar los directivos invitaron al integrador y canal de distribución a considerar a Ivanti dentro de sus proyectos, contratos, instalaciones y negocios, como una marca líder, favorita y de constante desarrollo tecnológico que además ofrece excelente comisión, personal con base operativa y oficinas en México, el respaldo de la tecnología de seguridad de clase mundial que solo Ivanti puede ofrecer y la capacidad instalada y experiencia de Grupo DICE para la generación de negocios.