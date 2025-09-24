Internet satelital, clave para el sector financiero. En un sistema financiero cada vez más digitalizado, la continuidad y seguridad de las redes que conectan sucursales bancarias y cajeros automáticos se han convertido en un requisito crítico para el funcionamiento de la economía.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que, en 2024, las instituciones financieras en México reportaron más de 1,200 interrupciones de servicio por fallas en conectividad, con impacto en operaciones de ventanilla, pagos electrónicos y sistemas internos. Estas pausas no solo generan pérdidas económicas, sino que también erosionan la confianza de los usuarios.

La brecha geográfica agrava el reto: mientras que en zonas urbanas la infraestructura de telecomunicaciones es más robusta, en regiones rurales y apartadas persisten dificultades para operar con seguridad y sin interrupciones. La falta de conectividad confiable limita el acceso al crédito, frena la bancarización y reduce el potencial de desarrollo económico en comunidades que ya enfrentan barreras estructurales.

Ante este escenario, Hughes, proveedor global de conectividad satelital y soluciones de redes administradas, destaca que el internet satelital puede ser un componente clave para garantizar operaciones continuas y seguras en todo el país.

A diferencia de las redes terrestres, dependientes de infraestructura física vulnerable a cortes o daños, la conexión satelital puede instalarse en prácticamente cualquier punto del territorio y actuar como respaldo inmediato ante contingencias como desastres naturales, sabotajes o fallas técnicas.

“En el sector financiero, cada segundo de inactividad cuenta. Las soluciones de conectividad satelital pueden asegurar que las transacciones y servicios críticos se mantengan activos, incluso en zonas apartadas. Esto no solo protege la operación de las instituciones, sino que también abre la puerta a la inclusión financiera en comunidades que antes estaban fuera del alcance de la banca tradicional”, señaló Eloy Méndez, director regional de Hughes.

Experiencias internacionales muestran que combinar enlaces terrestres con soluciones satelitales y administración inteligente del tráfico de datos permite priorizar transacciones críticas, redirigir la comunicación en caso de interrupciones y optimizar el uso del ancho de banda. Estos esquemas han demostrado reducir costos operativos, reforzar la seguridad de las operaciones y facilitar la expansión de sucursales y cajeros en regiones de difícil acceso.

En México, este tipo de conectividad también beneficia a pequeños comercios, microempresas y emprendedores que dependen de pagos electrónicos o transferencias digitales para operar. En comunidades rurales, un punto de acceso estable y seguro a servicios financieros puede detonar inversión local, incentivar el ahorro y fomentar el consumo.

La expansión de soluciones de internet satelital con instalación rápida y cobertura nacional se perfila como un factor decisivo para la digitalización segura y equitativa del sistema financiero, asegurando que ninguna región quede fuera de la economía digital.