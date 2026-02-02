Intelisis CFDI impulsa el timbrado junto a SW Sapien. En un entorno fiscal cada vez más estricto y digitalizado, el timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) ha dejado de ser un trámite administrativo para convertirse en un factor crítico de continuidad operativa. Así lo señalaron especialistas de Intelisis Software y SW Sapien durante el webinar “Intelisis Soluciones CFDI: la excelencia del timbradocon SW Sapien”, donde ambas compañías expusieron cómo la tecnología, la infraestructura y el soporte especializado están redefiniendo la gestión fiscal de las empresas en México.

El timbrado se convierte en un factor crítico para la continuidad del negocio. Las empresas que migren a timbrar con Intelisis Soluciones CFDI podrán acceder a beneficios comerciales, como un 20% adicional de timbres y esquemas preferenciales frente al mercado

La alianza entre Intelisis Software y SW Sapien busca responder a uno de los principales dolores del mercado: la dependencia de sistemas de timbrado con baja disponibilidad y tiempos de respuesta lentos, especialmente en picos de operación como cierres mensuales o fiscales. SW Sapien, Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), destacó su modelo multipack y multinube, respaldado por infraestructura redundante en Azure y AWS, que le permite ofrecer una disponibilidad del 99.93 % y tiempos de timbrado promedio de entre 75 y 100 milisegundos.

“Actualmente, la tecnología de SW Sapien timbra dos de cada diez facturas en México y da servicio a más de 800 mil RFC, con procesos certificados bajo estándares como ISO 27001, lo que refuerza la seguridad y confiabilidad de la operación fiscal”, señaló José Luis Navarro, CEO de SW Sapien. Para Intelisis Software, esta solidez tecnológica resulta clave para garantizar que el timbrado esté completamente integrado al ERP y alineado con los cambios constantes en la normativa del SAT, según explicó Yulie Lozada, directora de Marketing de Intelisis.

Intelisis Soluciones CFDI permite a las empresas validar automáticamente sus comprobantes antes del timbrado, gestionar los cinco tipos de CFDI (ingresos, egresos, pagos, nómina y traslados) y operar procesos como facturación masiva, cancelaciones, complementos especializados y carta porte desde una sola plataforma. El objetivo es claro: eliminar reprocesos, reducir errores y asegurar el cumplimiento fiscal en tiempo real.

Uno de los diferenciales más relevantes de esta alianza es el modelo de atención denominado “línea roja”, un esquema de soporte prioritario que permite atender incidencias críticas en menos de 30 minutos. De acuerdo con lo expuesto en el webinar, este enfoque ha permitido resolver más de mil tickets de manera efectiva y timbrar exitosamente más de 30 millones de documentos en los últimos tres años, un dato que refleja la escalabilidad de la solución.

Los beneficios operativos ya se reflejan en casos concretos. En el sector inmobiliario, empresas que antes tardaban hasta seis horas en procesos nocturnos de facturación lograron reducirlos a menos de 45 minutos mediante timbrado por lotes. En el caso de una compañía de retail farmacéutico, una cadena con más de 500 sucursales, la automatización del timbrado eliminó la necesidad de turnos nocturnos, permitiendo procesos continuos y sin fricciones.

Más allá de la eficiencia, el timbrado de CFDI debe entenderse como un habilitador estratégico del negocio. En un contexto donde el SAT incrementa la fiscalización y la validación de operaciones, contar con una solución estable, rápida y con soporte especializado puede marcar la diferencia entre operar con certeza o enfrentar interrupciones críticas.

Como incentivo adicional, las empresas que migren a timbrar Intelisis Soluciones CFDI con SW Sapien podrán acceder a beneficios comerciales, como un 20% en timbres sobre el stock actual hasta el 28 de febrero del 2026. Una propuesta que refuerza la idea de que, en la era del cumplimiento digital, la tecnología fiscal dejó de ser un costo inevitable para convertirse en una ventaja competitiva.