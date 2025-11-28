Intel muestra en México su nuevo chip con IA. En conferencia de prensa en la CDMX, Intel mostró por primera vez en la región latinoamericana la nueva generación de procesadores con IA, el Core Ultra serie 3, junto con los resultados de un estudio donde se afirma que empresas en México ya tienen contemplado adquirir PCs con IA en su próxima renovación de base instalada.

De acuerdo con el Intel Global Research Report 2025, elaborado por Sapio Research, las empresas de la región reconocen en las PCs con inteligencia artificial (AI PCs) una herramienta esencial para mejorar la productividad, optimizar procesos y fortalecer la seguridad en sus operaciones.

El estudio, que encuestó a 5 mil directivos en 24 países, incluyendo a tomadores de decisiones de México, identificó tendencias específicas en la adopción de PCs con inteligencia artificial dentro del continente.

En este bloque, se observa una clara orientación hacia la incorporación de capacidades de IA directamente en los dispositivos, impulsada por el potencial de automatizar tareas, aumentar el rendimiento y adaptar las aplicaciones a las necesidades particulares de cada negocio. Estos resultados reflejan una visión más estratégica de la tecnología, centrada en su capacidad para transformar la productividad y la eficiencia operativa.

Inversión en innovación y aumento de la productividad

Las organizaciones de las américas están dispuestas a invertir en promedio un 26% más por dispositivo con capacidades de IA, lo que equivale a $182 dólares adicionales sobre el costo promedio de una PC tradicional. Esta disposición de gasto coincide con el promedio global y refleja la percepción de que las AI PCs representan una mejora tangible en rendimiento y valor empresarial.

El informe también revela que los líderes empresariales y de TI estiman que el 48% de las tareas laborales podrían optimizarse mediante PCs con IA. Este porcentaje, ligeramente superior al promedio global (47%), sugiere que las compañías de la región anticipan ganancias operativas significativas a través de la automatización, la mejora en la toma de decisiones y la eficiencia de los procesos cotidianos.

En México, esta estimación es del 45.9%, mostrando una visión realista pero igualmente optimista sobre el potencial de optimización.

Además, las empresas mexicanas anticipan un impacto positivo significativo en su fuerza laboral, destacando que consideran que los empleados podrían completar más proyectos/tareas (46%), podrían dedicar más tiempo al aprendizaje y desarrollo (43%), podrían enfocarse en nuevas oportunidades de negocio (39%) y podrían invertir más tiempo en decisiones estratégicas gracias a un mayor y mejor uso de la IA (38%).

Personalización y adopción de aplicaciones con IA

Uno de los hallazgos más destacados es que el 52% de las organizaciones en las Américas prioriza el uso de aplicaciones de inteligencia artificial personalizadas, diseñadas para responder a las necesidades específicas de cada negocio. Esta preferencia demuestra un interés por soluciones que se integren de forma directa a los flujos de trabajo y sistemas ya existentes, permitiendo aprovechar mejor las capacidades de IA en funciones clave como análisis de datos, diseño, comunicación o productividad.

El estudio también muestra que la adopción de herramientas con IA ya es una realidad: en promedio, el 45% de los empleados en las organizaciones de la región utiliza actualmente herramientas potenciadas por inteligencia artificial. Esto indica un entorno corporativo en proceso de madurez digital, donde las empresas comienzan a integrar la IA en su operación diaria.

En México, el 89% de las empresas ya están en proceso de actualizar a AI PCs en su próximo ciclo de renovación, y un 3% ya utiliza exclusivamente este tipo de equipos. Para asegurar una transición exitosa, casi todas las organizaciones mexicanas consultadas consideran que sus empleados requerirán capacitación para utilizar eficazmente las AI PCs, subrayando la importancia de la formación en esta nueva era tecnológica.

Seguridad y compatibilidad, ejes de decisión tecnológica

Al considerar la actualización hacia PCs con IA, las empresas de las américas señalan como factor más importante la compatibilidad con el sistema operativo, seguida de la seguridad y las capacidades de IA integradas.

Estos resultados evidencian que las decisiones de inversión tecnológica se centran en mantener la estabilidad de las operaciones y proteger los datos corporativos frente a nuevas amenazas.

En México, además de los retos de seguridad, otros factores que pueden impedir esta transformación de IT son temas de financiación de esta transición tecnológica. Aún así, la preparación de los equipos de TI en México es notable, con un 92% de las organizaciones indicando que su equipo de TI está preparado para integrar AI PCs, lo que demuestra una sólida base para la implementación de estas tecnologías.

A pesar del interés por la adopción, la exposición o fuga de datos continúa siendo la principal preocupación técnica de las organizaciones, lo que subraya la necesidad de fortalecer los protocolos de protección y las prácticas de gestión de la información a medida que la IA se integra en los entornos de cómputo.

Nueva generación de chips con IA

Intel aprovechó la reunión con la prensa especializada en México para mostrar su nuevo procesador Core Ultra serie 3 (con nombre clave Panther Lake), la primera línea de SoCs (System on a Chip) para cliente construida en Intel 18A, el nodo de proceso más avanzado de Intel desarrollado y fabricado en Estados Unidos.

Estos procesadores están diseñados para potenciar la próxima generación de AI PCs, lo que los convierte en una solución clave para las organizaciones que buscan maximizar la productividad y eficiencia a través de la IA directamente en sus dispositivos.

“Cada vez más organizaciones reconocen que invertir en PCs con IA no solo impulsa la productividad y la eficiencia, sino que también fortalece su competitividad. En Intel, vemos cómo esta tendencia está dando paso a una nueva etapa de renovación tecnológica en la región, impulsada por innovaciones de vanguardia como nuestros recién presentados procesadores Intel Core Ultra serie 3, construidos con nuestra arquitectura 18A, consolidando a la inteligencia artificial como un motor de crecimiento y de innovación empresarial”, precisó Rafael Escalante, Technical Sales Leader de Intel en América Latina.