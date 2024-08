IntegraTEC presentó soluciones en audio, video y seguridad

IntegraTEC, feria internacional para integradores de tecnología en Audio, Video, Broadcast, Automatización, Seguridad Electrónica, Iluminación y DataComm, se realizó el 14 y 15 de agosto en el World Trade Center de la CDMX para congregar a más de 2 mil asistentes entre integradores, proveedores y expertos en soluciones de tecnología aplicada a la industria, arquitectura, retail y otros sectores de alto impacto a nivel nacional.

De acuerdo con AVI Systems, el mercado de AV en América Latina, que incluye México, crecerá aproximadamente 5.1% entre 2021 y 2026. A la par, el sector de edificios inteligentes en el país está proyectado a crecer 13.3% en 2025, a medida que más empresas e instituciones públicas inviertan en tecnologías de automatización en sus instalaciones.

Aunado a lo anterior, en ediciones pasadas de la feria, que hasta 2023 se encontraba dividida en tres distintos espacios, para conformar uno solo; se ubicó la necesidad de contar con una sola expo en la que los fabricantes de soluciones tecnológicas presentarán las tendencias más recientes de sus sectores a nivel global para el mercado mexicano, con el fin de tener acceso a dichos insumos, sin la necesidad de asistir a ferias en Estados Unidos, Europa o Asia.

Bajo este contexto, los asistentes podrán encontrar, además de los insumos tecnológicos más recientes y nuevos lanzamientos, charlas sobre Data Centers, Oportunidades y Perspectivas para Integradores de Sistemas en México; Consultoría de audio y proyectos AV; La industria AV más allá de la tecnología; entre otras.

Además, esta edición cuenta con más de 50 marcas nacionales e internacionales, entre los que destacan CEDIA Expo, Commercial Integrator Expo (CIX), NAB Show, La Asociación Internacional de Diseñadores de Iluminación (IALD), La Electronic Security Association (ESA), IMCCA – The Industry Association For Unified Communication & Collaboration, KNX – The Worldwide Building Automation Protocol, la feria LED CHINA, y CONSORCIOTEC, entre otros.

“IntegraTEC 2024 reúne a líderes de la industria, innovadores, empresas emergentes, creativas y entusiastas de la tecnología en un solo lugar para explorar las últimas tendencias, productos y soluciones que están transformando el mundo digital”, comentó Verónica Marín, Project Manager y coordinadora de la feria.

Entre los aspectos destacados, los asistentes podrán disfrutar de los desarrollos más recientes en tecnología de vanguardia, innovaciones, paneles de expertos, networking y oportunidades de negocio.

Adicionalmente y como parte de la respuesta de la feria a una tendencia marcada en México y América Latina, en la que ha incrementado 10% la demanda de soluciones e insumos para el reforzamiento de la seguridad, este año, IntegraTEC destino hasta el 30% de su piso de exhibición a este ramo de la integración de la tecnología, con expositores que presentarán soluciones que van desde iluminación y control; sistemas de megafonía y alarma por voz (PAVA); seguridad contra incendios; integración de soluciones inteligentes de seguridad, etc.

Además, como en cada edición, se brindó un espacio preponderante a temas de broadcasting, lo cual se vio reflejado en las distintas conferencias sobre Inteligencia Artificial en la industria broadcast; Integración de la IA en la producción audiovisual; Recomendaciones sobre micrófonos para creación de contenido; y Transformación Digital en Broadcast y A/V Pro: La Era del Software y la IA.