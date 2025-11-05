Intcomex reúne a canales y fabricantes en Strategic Business Summit 2025. Intcomex celebró una reunión estratégica de negocios con 100 partners de canal y sus principales fabricantes a finales del mes de octubre en Los Cabos, Baja California Sur, a fin de acelerar oportunidades comerciales y consolidar una comunidad de confianza dentro del ecosistema tecnológico.

El evento llamado Strategic Business Summit Convertir (SBS) está concebido como una plataforma de desarrollo de negocios y relacionamiento que “implica mucho más que una buena logística o una agenda atractiva”, explica Sandra Barahona, directora de Marketing de Intcomex.

“Requiere visión, intención y una ejecución alineada con los objetivos que queremos conseguir, brindando valor agregado tanto a nuestras marcas patrocinadoras como a nuestros clientes asistentes. Buscamos generar experiencias con excelencia y promover una plataforma reconocida por su capacidad de generar negocios.”

En esta edición, el SBS se consolidó como un espacio para generar conexiones genuinas y acelerar oportunidades comerciales. Las reuniones uno-a-uno y mesas de negociación se combinaron con experiencias de networking enfocadas en inspirar colaboración y confianza entre los asistentes.

Durante las jornadas se lograron oportunidades concretas, evidenciando la efectividad del formato y fortaleciendo la comunidad de clientes y fabricantes que confían en Intcomex.

El evento contó con la participación de las principales marcas tecnológicas de Intcomex, que presentaron sus más recientes soluciones, estrategias y perspectivas de crecimiento para la región, entre las que se cuentan AMD, APC, Asus, Custom, Dell Enterprise, Dell Systems, Epson, Forza, HP, Kingston, KlipXtreme, Lenovo, Logitech, McAfee, Microsoft, MSI, Nexxt Home, Next Infra, Poly, Primus, Sandisk, Seagate, TP Link y Xtech.

Durante la jornada, AMD compartió su visión sobre el papel de la inteligencia artificial en el mercado de PC. “En su mayor impulso de mercado, la marca continúa liderando la entrega de experiencias transformadoras de PC con IA de próxima generación, que combinan rendimiento, eficiencia energética y desempeño en juegos AAA”, según destacó Diego Ulloa, brand champion de Intcomex.

“Fortalecemos nuestra presencia en el segmento SMB de la región junto a HP, Lenovo, Dell y Asus, destacando portafolios renovados con AMD Ryzen AI que impulsan el crecimiento del ecosistema tecnológico regional.”