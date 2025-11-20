Intcomex fortalece su portafolio regional con Anker Innovations. Intcomex incorpora este año a la marca Anker Innovations a su portafolio regional, consolidando así, una alianza estratégica que transformará la oferta de productos de carga inteligente, audio y hogar conectado en el canal de distribución.

Con más de 100 millones de usuarios en el mundo, la llegada de Anker a través de Intcomex refuerza el compromiso de ambas compañías con la democratización de la tecnología de consumo, haciendo accesibles productos premium a nuevos mercados de la región.

Reconocida globalmente por su compromiso con la innovación, la durabilidad y la experiencia de usuario, la marca agrupa un conjunto de líneas de producto de alto desempeño que integran ingeniería avanzada y diseño funcional:

Anker lidera el segmento de carga inteligente y energía portátil con una amplia gama de cargadores, powerbanks y hubs con certificaciones de seguridad y tecnologías exclusivas como PowerIQ y GaNPrime, que ofrecen mayor potencia en dispositivos más compactos.

Soundcore se destaca en audio por su innovación en cancelación activa de ruido, sonido Hi-Res, personalización a través de su propia app, y una calidad acústica que rivaliza con las principales marcas del mercado, a precios más accesibles.

Eufy redefine el hogar inteligente con soluciones de seguridad y limpieza tales como cámaras, videotimbres y robots aspiradores, todos diseñados para ofrecer instalación sencilla, privacidad local y alto rendimiento sin costos de suscripción.

“Anker y su paraguas de marcas han liderado en el mercado americano a través de una fuerte estrategia digital y una gran propuesta de valor al consumidor”, destacó Nicolás Boffi, VP de Retail & Accesorios de Intcomex. “En una época donde los consumidores en la región eligen los canales digitales cada vez más y buscan productos de mejor calidad a precios justos, confiamos en que Anker tiene la fórmula correcta para el éxito en Latinoamérica”.

La alianza estratégica con Intcomex, justamente, fortalece el ecosistema de distribución en la región, brindando a los resellers acceso directo a un portafolio de marcas líderes en tecnología de consumo con respaldo global.

Gracias a la infraestructura logística, cobertura regional y soporte técnico de Intcomex, los socios comerciales podrán acceder a inventario disponible en tiempos optimizados, condiciones competitivas, programas de incentivos y un acompañamiento integral que potencia la rentabilidad del canal.

Además, se desplegará un plan conjunto de capacitación y marketing orientado a impulsar la comercialización de estas líneas y empoderar a cada distribuidor y punto de venta para maximizar su potencial comercial. Dicho plan incluirá entrenamientos presenciales y virtuales, materiales POP, catálogos digitales, contenido audiovisual, campañas digitales y soporte técnico certificado, garantizando así que los puntos de venta y plataformas online cuenten con todas las herramientas para maximizar su desempeño comercial.

“En Intcomex queremos seleccionar las marcas y portafolios que no solo se adaptan, sino que también innovan para nuestra región”, añadió Boffi. “Creemos que en categorías tan fragmentadas como accesorios, las marcas con una trayectoria sólida en mercados altamente competitivos, que se diferencian por su innovación y calidad más allá del precio, tienen un rol crucial en mejorar la oferta al consumidor y ganar participación en la región”.

La alianza, que genera una oportunidad de crecimiento sostenible para los resellers, tiene un alcance regional que se extiende desde México hasta Chile, permitiendo una distribución eficiente y continua en los principales mercados latinoamericanos. Con ello, Anker, Soundcore y Eufy fortalecerán su posicionamiento como marcas líderes en carga inteligente, audio y hogar inteligente, alineadas a las necesidades y hábitos del consumidor latinoamericano.