Intcomex comercializará el Google Pixel en México. Intcomex anuncia oficialmente su alianza estratégica con Google para el inicio de la comercialización de la línea de dispositivos Google Pixel en México. Esta colaboración posiciona a Intcomex como distribuidor autorizado de Google Pixel en México, fortaleciendo su papel como referente en la distribución de dispositivos móviles de alta gama y tecnología de vanguardia en el canal regional.

El lanzamiento del Pixel en México se acompaña de la apertura del primer Centro de Atención Autorizado para dispositivos Google Pixel, ubicado en la Ciudad de México; un espacio que ofrece soporte técnico especializado y atención presencial, reforzando la confianza del consumidor final y garantizando la experiencia premium que distingue al ecosistema Google.

Para el grupo Intcomex, esta alianza representa una oportunidad significativa para sus resellers, quienes podrán acceder a un portafolio premium respaldado por una marca global que apuesta por la innovación, la inteligencia artificial y la experiencia conectada entre dispositivos, que incluye smartphones Google Pixel, smartwatches Google Pixel Watch y audífonos Google Pixel Buds.

Para Carmen Quintanilla, Gerente de Marketing para Google Pixel, la llegada de los dispositivos al país es un momento muy importante para la compañía: “Respondemos así a nuestro compromiso de ofrecer lo mejor de Google a los mexicanos, con productos premium que reúnen lo mejor del hardware y el software, con integraciones de IA y con una gran experiencia para el usuario. Google Pixel te permite hacer más de lo que creías posible, de la manera más sencilla que podrías imaginar”.

Según Simón Roitman, General Manager de Intcomex México, “esta iniciativa respalda la decisión de inversión de Intcomex en México, refuerza nuestro liderazgo y demuestra que seguimos creciendo junto con el país”. Por su parte, Franklin Morón, VP de Mobile de Intcomex, subrayó que ser el “primer distribuidor para el despliegue” en México les permite traducir esa apuesta tecnológica en oportunidades reales de negocio para sus canales.

En un mercado tan competitivo como el de smartphones, Intcomex busca diferenciar la oferta Google Pixel mediante un enfoque centrado en el valor agregado, combinando innovación, soporte técnico, capacitación y herramientas de marketing que permitan transmitir al consumidor final la experiencia única de la marca.

“Estamos creciendo, apostamos al mercado mexicano y confiamos en que al dar más servicios a nuestros clientes estaremos aún más cerca de ellos”, añadió Roitman. Bruno Durán, Director Regional de Marketing de Intcomex, destacó que “ahora contamos con aún más marcas líderes mundiales de tecnología e innovación”, reforzando el compromiso de la compañía de ofrecer a sus resellers acceso directo a fabricantes que marcan tendencia en el mercado global.

Con este lanzamiento, Intcomex reafirma su compromiso de impulsar la adopción de inteligencia artificial y tecnología de vanguardia en América Latina, fortaleciendo su posición como socio estratégico para los fabricantes más innovadores del mundo.