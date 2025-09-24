Intcomex abre centro de experiencias para soluciones de valor. Para que los clientes de los distribuidores vivan de manera real la experiencia de las nuevas tecnologías, Intcomex instaló un showroom en la ciudad de México, con soluciones listas para llevar a los mercados de retail en supermercados y tiendas de conveniencia, retail departamental y logística.

A pesar de contracciones en algunos mercados TIC derivado de la situación geopolítica mundial y aranceles, voceros del mayorista advirtieron que la venta de soluciones de valor sigue creciendo a doble dígito. Por ello, iniciativas como éstas tienen como objetivo acelerar el proceso de cierre de proyectos, al ofrecer a sus partners de canal una sala de exhibiciones de soluciones tecnológicas, donde se organicen demostraciones en sitio junto con el acompañamiento técnico-comercial de los más de 20 fabricantes que participan de manera inicial en esta iniciativa, convirtiendo la conversación de producto en proyectos integrales.

El llamado centro de experiencia en Soluciones es una iniciativa de la Unidad de Valor de Intcomex en México, liderada por Marisol Audelo, directora de la Unidad de Valor en Intcomex, quien explicó a prensa especializada que asistimos a la inauguración en días pasados, que este formato permite recorrer de punta a punta la propuesta de hardware, software, servicios y financiamiento, con el acompañamiento tanto del fabricante como del mayorista.

“Aquí la tecnología no sólo se presenta en catálogo, sino funcionando en vivo. Estamos listos para recibir a nuestros canales junto con sus clientes y explorar cómo podemos apoyar el crecimiento de sus proyectos y negocios.”

Cabe mencionar que esta iniciativa forma parte de la estrategia regional de Intcomex, dada a conocer hace unos meses en el evento Value Business Summit 2025 realizado en la ciudad de México, donde se aseguró que el mayorista profundizaría su inversión en la venta de soluciones y el relacionamiento con fabricantes, lo cual derivará portafolios curados y experiencias inmersivas, a fin de atraer y cerrar proyectos más grandes y rentables.

“Iniciamos en una primera etapa con tres verticales enfocadas a retail en supermercados, retail en tiendas departamentales y en logística; pero cada tres meses rotaremos las soluciones a mostrar. Nuestra intención es ayudar más a todos los canales para que traigan a sus clientes usuarios finales y puedan ver las soluciones integrales, más allá del hardware, como aplicaciones y dispositivos.”

Los canales ya pueden agendar citas para traer a sus clientes y mostrarles cómo operan las soluciones integradas, visualicen en acción herramientas como cámaras para control logístico, servidores para la gestión centralizada o puntos de venta completos, informó la directora de la Unidad de Valor. “Además, al renovar las verticales de manera periódica, se garantiza que tanto canales como fabricantes encuentren siempre nuevas oportunidades de negocio y que los clientes finales tengan acceso a soluciones actualizadas y relevantes para sus industrias. Y así, los partners descubren posibilidades que antes no habían considerado, ampliando la percepción del portafolio disponible.”

Entre los principales beneficios que se resaltaron durante la presentación de este nuevo showroom están… las conversaciones por vertical, lo que facilita vender solución completa; PoV/PoC en sitio, lo cual reduce riesgos del cliente y acorta el cierre; el acompañamiento técnico-comercial de Intcomex y fabricantes, y el cross-sell y attach planificados desde la demo (servicios, garantías, cloud). Además, se ofrecerán servicios preventa y postventa, y se abrirá un programa para canales ISV que deseen integrar sus aplicaciones a estas soluciones.

Además de la integración técnica, el showroom busca fortalecer la colaboración con ISVs (Independent Software Vendors), a fin de ofrecer soluciones completas que incluyan hardware y software en un solo paquete. La idea es que los canales no tengan que buscar por separado a los desarrolladores, sino que puedan acceder a soluciones listas y certificadas directamente a través de la red de Intcomex.

“Aquí podrán verse en vivo las soluciones… cómo funcionan en escenarios reales. Este enfoque busca trascender de la simple exposición de terminales, impresoras o escáneres, para mostrar la integración de todo un ecosistema tecnológico que aporta valor directo a los usuarios finales.”

Menos costo y tiempo en la venta

En este arranque están instalados tres escenarios. En uno de ellos se ve una tienda con soluciones para punto de venta, códigos de barra y básculas digitales, que buscan disminuir mermas y aumentar la eficiencia operativa.

En el segundo escenario se observa una tienda de moda, con terminales y aplicaciones para tener inventarios en tiempo real sobre disponibilidad, colores y tallas, en el caso de ropa, ahorrando viajes al almacén.

Y en el tercer escenario se vive una solución de logística avanzada, que incluye servicios de seguridad y cámaras de videovigilancia con IA, networking y servidores con tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID, que optimizan la gestión y reducen costos.

Dentro de estas soluciones, explicaron ejecutivos de Intcomex, están presentes marcas como Zebra, Honeywell, Elo, Newland, Sewoo, Hanwha, Ubiquiti, Dell server, Nexxt y Forza entre otras. En software, se mencionó a Cuvitek, DESS, BW, ISS y Milestone.

“Estos fabricantes garantizan que las soluciones operen de manera adecuada para que los canales y sus clientes finales las vean funcionando en tiempo real” culminó la directora de la Unidad de Valor, quien resaltó que este centro de experiencias se suma a otros espacios como el showroom Surface, ubicado también en la oficina de la ciudad de México, el cual fue diseñado para pruebas interactivas y personalizadas con equipos comerciales y escenarios de productividad, abierto a visitas guiadas para los partners de canal de Intcomex.

Contacto para agendar visitas y aprovecha este espacio creado para potenciar el negocio de los canales: marisol.audelo@intcomex.com