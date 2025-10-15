Infor presenta agentes de IA diseñados para cada industria. Infor anunció la expansión de su portafolio de soluciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para microverticales, optimizando la forma en que la tecnología responde a los retos y necesidades específicas de distintos sectores, desde productores lácteos y fabricantes de vehículos eléctricos, hasta empresas textiles y más.

Nuevos agentes de IA especializados por industria, funciones de minería de procesos y una oferta inédita de migración a la nube permiten a las organizaciones maximizar sus inversiones en inteligencia artificial.

Construidos de manera nativa en Amazon Web Services (AWS) e integrando Amazon Bedrock para ofrecer acceso flexible a modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs), los nuevos Infor Industry AI Agents, junto con Infor Leap —una oferta rápida y rentable de migración a la nube— permiten a las empresas aprovechar más rápido los beneficios de las tecnologías en las que están invirtiendo.

Infor Industry AI Agents

Los Infor Industry AI Agents son los únicos agentes de inteligencia artificial específicos para industrias y funciones dentro de los sectores de manufactura, distribución, y servicio, diseñados para trabajar junto con los equipos humanos gestionando y automatizando flujos de trabajo críticos.

Combinando décadas de experiencia práctica y profundo conocimiento sectorial con datos completos y orquestación controlada, los Infor Industry AI Agents pueden optimizar de forma continua procesos clave como proyectos, productos, cadena de suministro y operaciones de personal.

Gracias a su enfoque especializado, estos agentes reducen riesgos, aceleran los tiempos de implementación y maximizan el retorno de inversión, resolviendo retos y requisitos de cumplimiento propios de cada industria.

Optimización con conocimiento microvertical: Los agentes se basan en los Industry Process Catalogs y Value Maps de Infor, que abarcan ocho industrias clave y sus microverticales. Esto les permite entender el contexto, terminología, factores regulatorios y KPIs de cada sector para generar resultados más inmediatos y relevantes. Por ejemplo, un responsable de compras en un hospital, un distribuidor o un fabricante puede tener el mismo cargo, pero los procesos que sigue son totalmente distintos. Los agentes de Infor están diseñados para comprender esas diferencias desde el primer día, impulsando la eficiencia desde su implementación.

Precisión para cada rol: Los Infor Industry AI Agents se apoyan en datos en tiempo real —tanto de Infor como de sistemas externos— y ofrecen recomendaciones lógicas y personalizadas para cada tipo de usuario. Ya sea un comprador comparando cotizaciones, un gerente de proyecto analizando retrasos o un analista financiero revisando cuentas por cobrar, estos agentes proporcionan información precisa para tomar decisiones con mayor confianza.

Infor Agentic Orchestrator

Los nuevos agentes son impulsados por Infor Agentic Orchestrator, construido sobre la Infor Industry Cloud Platform. Esta herramienta coordina la interacción entre los agentes de IA, los sistemas y los datos (de Infor y de terceros), combinando Amazon Bedrock para la selección de modelos, LangChain para la orquestación de múltiples pasos y un marco de gobernanza integrado que garantiza seguridad, trazabilidad y explicabilidad.

Esto permite a los clientes escalar desde agentes para tareas individuales hasta agentes que gestionan procesos completos, siempre con control y supervisión humana.

Obtén más información sobre Infor Industry AI Agents, incluidos varios casos de uso, en el blog de Infor Industry AI Agents.

Infor Leap aborda los problemas de la migración

Conscientes de que las empresas necesitan migrar a la nube para aprovechar al máximo las soluciones basadas en IA, Infor lanza Infor Leap, una oferta que elimina las barreras más comunes de la migración: retrasos en la implementación y sobrecostos.

De acuerdo con un estudio de Forrester Total Economic Impact study, el 74% de los líderes de TI de alto desempeño consideran la modernización del ERP como una prioridad crítica para lograr mayor agilidad, innovación y resiliencia operativa. Infor Leap ayuda a reducir el tiempo de implementación y maximiza el retorno de inversión, con beneficios como: