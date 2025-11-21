Infoblox simplifica gestión de direcciones IP en entornos híbridos. Infoblox anunció una nueva integración entre Infoblox Universal IP Address Management (Universal IPAM) y Amazon Virtual Private Cloud IP Address Manager (Amazon VPC IPAM). La integración está diseñada para acelerar los lanzamientos y actualizaciones de aplicaciones al simplificar la colaboración entre equipos mediante la gestión automatizada de direcciones IP tanto en infraestructura local como en AWS Cloud.

Esto permite que los equipos de NetOps mantengan controles esenciales y eviten caídas por conflictos de IP, mientras que los equipos de CloudOps obtienen acceso rápido a bloques de direcciones IP para implementaciones más eficientes.

A medida que las empresas adoptan estrategias de nube híbrida con sistemas de IP separados en diversos entornos, mantener estos sistemas IPAM sincronizados fortalece la operación. Esto evita asignaciones IP superpuestas entre redes locales y en la nube, que pueden generar interrupciones costosas y retrasos en la entrega de servicios. Una mayor visibilidad ayuda a resolver conflictos, mientras que los procesos automatizados reducen el riesgo de error humano y aceleran la provisión. Esta integración aborda estos desafíos al habilitar la sincronización fluida desde Amazon VPC IPAM hacia Universal IPAM y eliminar los conflictos de IP.

Los beneficios clave de la nueva integración incluyen:

Impulso a la colaboración entre equipos: Optimiza los flujos de trabajo de TI al permitir que los equipos de CloudOps soliciten bloques de direcciones IPv4 directamente desde Infoblox usando interfaces familiares de AWS—AWS Management Console, CLI y SDKs—mientras que NetOps mantiene el control centralizado desde el Portal de Infoblox para asignar bloques IPv4 a la nube de AWS.

Visibilidad mejorada: Ofrece mayor visibilidad sobre las asignaciones de direcciones IPv4 a los pools de nivel superior de Amazon VPC IPAM, lo que permite una asignación de recursos más eficiente entre entornos locales y AWS.

Prevención de interrupciones costosas: Valida automáticamente que los bloques IPv4 sean únicos antes de asignarlos a AWS, evitando posibles interrupciones derivadas de direcciones IP superpuestas entre la nube de AWS y las redes locales.

“Nuestra integración con Amazon VPC IPAM es más que una actualización de funcionalidad; es una respuesta a uno de los mayores cuellos de botella operativos de la nube híbrida actual: la proliferación de direcciones IP y la gestión en silos”, señaló Mukesh Gupta, Chief Product Officer de Infoblox.

“Al unir a NetOps y CloudOps, ayudamos a las empresas a reducir interrupciones costosas y a acelerar la adopción de la nube. Este es otro paso importante hacia la unificación del mundo local y el mundo cloud, para que los equipos de TI puedan enfocarse en innovar, no en apagar incendios.”