Infoblox amplía gestión de servicios críticos de red. Infoblox incorpora nuevas capacidades a su plataforma Universal DDI Product Suite, tales como nuevas funcionalidades que simplifican la gestión de red en entornos híbridos y multicloud, la eliminación de silos de información y una más rápida integración con otras plataformas como Akamai, Cloudflare, Google Cloud y Microsoft.

Estas mejoras dan respuesta a las necesidades de los clientes, que necesitan modernizar sus infraestructuras de red, acelerar operaciones y mejorar la resiliencia en entornos híbridos y multicloud.

Desde su lanzamiento el año pasado, Infoblox ha logrado un fuerte crecimiento de la base de clientes que utilizan la plataforma Universal DDI Product Suite. Grandes compañías de todo el mundo, de diversos sectores como banca y servicios financieros, salud, industria y comercio minorista, ya han adoptado esta solución para optimizar sus operaciones de red y seguridad, y dar respuesta a los retos de gestión que presentan los nuevos entornos de TI.

Como ha comentado Scott Harrell, presidente y CEO de Infoblox, “en un momento en que cada aplicación, usuario y carga de trabajo vinculada al uso de la IA dependen de la red, la gestión de servicios de red críticos (DNS, DHCP, IP) es más importante que nunca, ya que es lo que mantiene todo en funcionamiento. Por eso el año pasado lanzamos Universal DDI, y en tan solo un año hemos visto un crecimiento enorme en el número de clientes que utiliza la plataforma, ya que gracias a ella las organizaciones consiguen implementaciones más rápidas, mayor resiliencia y libertad para modernizar la infraestructura a su propio ritmo. Universal DDI es una pieza clave para avanzar con rapidez y confianza en la adopción de las últimas tecnologías, como la IA”.

Nuevas funcionalidades de Universal DDI Product Suite

Entre las características y nuevas funcionalidades incorporadas a la plataforma se encuentran:

Universal DDI para Microsoft: Permite gestionar de forma rápida y centralizada servicios DNS y DHCP alojados en plataformas Microsoft, simplificando las operaciones y la resolución de problemas, y facilitando la modernización de la infraestructura.

Integración con el rango interno de Google Cloud: Aplica políticas de gestión de direcciones IP coherentes en Google Cloud, entornos locales y otras nubes, evitando problemas de superposición de IPs y acelerando la implementación de aplicaciones en la nube.

Gestión unificada de DNS externo: Extiende las capacidades de gestión de DNS única de Infoblox a los principales proveedores externos de DNS, como Akamai y Cloudflare, lo que permite a las organizaciones controlar el DNS interno y externo desde un único panel de control.

Protección reforzada para DNS externos (self-hosted): Protege la infraestructura DNS self-hosted contra ataques DDoS y otras amenazas de DNS mediante la funcionalidad Infoblox DNS Infrastructure Protection.

Red preparada para la IA: La plataforma pone a disposición de las organizaciones toda la capacidad seguridad basada en IA de Infoblox, mediante la aplicación de análisis basados en IA/ML para detectar conflictos de IP, registros DNS huérfanos y otros riesgos de seguridad que aparecen en entornos de red híbridos y multicloud. Esta seguridad reforzada pone las bases para un uso fiable y de alto rendimiento de operaciones en las que se utilizan aplicaciones de IA generativa.

Nuevos retos en la gestión de infraestructuras de red

A medida que las empresas extienden sus infraestructuras de TI a nuevos entornos, los enfoques tradicionales de gestión de servicios de red críticos no garantizan la continuidad, generan sobrecostes, reducen la resiliencia de las organizaciones ante los nuevos tipos de ciberataques y dificultan el cumplimiento de las nuevas prácticas recomendadas por NIST y NIS.

Según el informe Uptime Announces Annual Outage Analysis Report 2025 elaborado por Uptime Institute, el 40% de las organizaciones ha sufrido una interrupción importante de servicios de red debido a errores de configuración en los últimos tres años, y el tiempo de inactividad ahora cuesta a las grandes empresas 1,4 millones de dólares por hora. Las herramientas fragmentadas generan silos de información, lo que ralentiza la implementación de aplicaciones, crea puntos ciegos y deja a los departamentos de TI sin la preparación necesaria para las exigencias de rendimiento del uso de la IA.

Con Universal DDI Product Suite de Infoblox las organizaciones pueden dar respuesta a estos desafíos, al unificar los servicios de red críticos en una única plataforma. Universal DDI Product Suite es la más completa plataforma de gestión de servicios DDI basada en SaaS del mercado, para todos los entornos corporativos, incluyendo entornos híbridos y multicloud.

Desde su lanzamiento en octubre de 2024, muchos clientes de Infoblox han conseguido eliminar procesos manuales, mejorar la visibilidad centralizada en entornos híbridos y multicloud, y automatizar operaciones que antes tardaban semanas, reduciendo las interrupciones, acelerando las implementaciones y permitiendo al departamento de TI acelerar la innovación de manera segura y fiable.