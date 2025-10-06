Industria y canales TIC se reúnen para hablar de IA en la transformación digital. El mayorista Team llevó al sureste mexicano un encuentro con especialistas que trataron el tema de “inteligencia artificial” (IA), donde convocaron a fabricantes TIC y tomadores de decisiones con el objetivo de analizar a profundidad las implicaciones de esta nueva ola de tecnologías y modelos de negocio.

En lo que llamaron “Congreso IA Sureste by Team”, los participantes hablaron sobre cómo la IA está revolucionando la transformación digital empresarial.

Realizado el primero de octubre en Mérida, Yucatán, el evento contó con la participación de HPE, HPE Aruba Networking, APC, Cohesity, Microsoft y Stratosphere, y se consolidó como un espacio para impulsar el diálogo, compartir conocimientos y presentar las tendencias que están definiendo el futuro tecnológico de las organizaciones.

A lo largo de la jornada, los asistentes participaron en plenarias, conferencias y sesiones de breakout especializadas, donde se abordaron casos de uso, estrategias de implementación y soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas a distintos sectores como manufactura, retail, finanzas, gobierno y servicios.

Las presentaciones destacaron cómo la IA está transformando la forma en que las empresas gestionan datos, optimizan infraestructura, refuerzan la seguridad y aceleran la toma de decisiones estratégicas.