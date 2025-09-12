Indra nombra a Marcelo Bernardino director en América Latina. Marcelo Bernardino ha sido nombrado director de Indra Group en América Latina con el objetivo de acelerar el crecimiento en la región. El nombramiento se enmarca en la expansión internacional prevista en el Plan Estratégico “Leading the Future” de Indra Group, que establece los mercados latinoamericanos como altamente prioritarios para el Grupo.

Con este nombramiento, Indra Group refuerza su presencia en América Latina, donde opera desde hace más de treinta años. En 2024, América representaba el 20% del negocio del Grupo, con un importante peso en el negocio de tecnologías de la información y transformación digital bajo la marca Minsait, así como proyectos estratégicos desarrollados por Indra en gestión del tráfico aéreo, movilidad y defensa.

“El nombramiento de Marcelo Bernardino se inscribe en la nueva estructura organizativa internacional y de gobernanza de Indra Group, creada para acelerar nuestra presencia global con foco en mercados clave como América Latina. Marcelo dará un impulso clave en el acceso a grandes programas internacionales de defensa y nos permitirá capturar oportunidades en mercados de alto potencial para el Grupo, además de desarrollar nuestro ecosistema de alianzas y de innovación en la región”, ha afirmado Pedro Rodríguez Veiga, director general de Internacional de Indra Group.

“Nuestro compromiso y liderazgo en América Latina constituyen la mejor base desde la que acelerar nuestra expansión en la región, donde tenemos la misión de acompañar a las principales empresas e instituciones en sus proyectos de transformación digital mediante la adopción de las tecnologías más avanzadas en ámbitos como la inteligencia artificial, la gestión de datos e infraestructuras en cloud o la ciberseguridad, entre otras. Además, tenemos la ambición de contribuir con nuestra experiencia y capacidades en áreas clave para la región, como la gestión del tráfico aéreo, la movilidad o la defensa y seguridad”, ha afirmado Marcelo Bernardino.

Marcelo Bernardino cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la industria tecnológica. Desde su incorporación a Indra Group, en 2012, ha asumido distintas responsabilidades ejecutivas, como director de los mercados de Energía e Industria en Brasil, en Perú y en Cono Sur. Desde 2021 ha estado al frente de la filial en Brasil, una de las más importantes del Grupo por volumen de negocio y número de profesionales. El ejecutivo es licenciado en Economía, posee un posgrado en Administración de Empresas por la FIA/USP, y un máster en Dirección de Empresas por el IESE.

Bernardino será sustituido al frente de la filial brasileña por Guilherme Solleiro. Solleiro cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, 17 de ellos en la compañía, en los que ha asumido roles como director de los mercados de Energía e Industria en Brasil, además de haber desempeñado cargos de liderazgo en las áreas de IT Outsourcing y Application Management. Posee un máster en Administración de Empresas por la ESCP Business School de París, además de haber realizado diversos cursos orientados a la gestión y liderazgo en prestigiosas instituciones, como el IESE.