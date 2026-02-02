Impulsan concepto de IA Blindada junto con la capacitación. El avance acelerado de la Inteligencia Artificial ha ampliado la eficiencia de las empresas, pero también está siendo aprovechado por ciberdelincuentes para hacer que los ataques sean cada vez más sofisticados. Xertica.ai alerta sobre el crecimiento de fraudes digitales que inducen a los usuarios a compartir información sensible.

América Latina ha sido cada vez más objetivo de los ciberdelincuentes, en línea con una tendencia global de crecimiento de los ataques de ingeniería social.

Según el Threat Landscape Report 2025 de Fortinet, el uso de IA generativa ha impulsado este tipo de ataques y ha provocado un aumento global de hasta 500% en el robo y la circulación de credenciales en la darknet. En la región, este escenario se traduce en ataques más dirigidos a sectores críticos como servicios financieros, gobierno, salud y utilities, según señala el Latin America Threat Landscape Report 2025 de CrowdStrike.

Para Sergio Pohlmann, Director de Ciberseguridad de Xertica.ai para Brasil y América Latina, es necesario combinar tecnología, ciberseguridad y capacitación para proteger los datos corporativos. “Estamos ante una nueva generación de fraudes digitales. La inteligencia artificial permite que los ataques de phishing sean altamente dirigidos, explotando el lenguaje, el contexto y el comportamiento humano. Esto exige que las empresas adopten una postura mucho más estratégica en relación con la protección de datos”.

IA Blindada: tecnología aliada a la cultura de seguridad

Ante el escenario de amenaza del uso de la IA para potenciar los ciberataques, Xertica.ai defiende el concepto de “IA Blindada”, que combina el uso de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad con gobernanza de datos, arquitectura segura y programas continuos de capacitación. El enfoque busca garantizar que las propias herramientas de IA utilizadas por las organizaciones no se conviertan en vectores de riesgo para la información sensible de clientes, ciudadanos y operaciones críticas.

Además de la tecnología, la capacitación de los equipos sigue siendo uno de los pilares centrales de la estrategia. “Ninguna solución es eficaz si las personas no están preparadas. Las capacitaciones recurrentes, las simulaciones de ataques y una cultura organizacional orientada a la seguridad son fundamentales para reducir el impacto del phishing”, refuerza Pohlmann.

La protección de datos como prioridad estratégica

Con el avance de la transformación digital en América Latina, la protección de datos ha dejado de ser solo un tema técnico para convertirse en una prioridad estratégica de negocio y reputación. Para Xertica.ai, el uso responsable de la inteligencia artificial pasa necesariamente por entornos seguros, transparentes y alineados con las regulaciones locales.

“En el contexto actual, proteger los datos es proteger la confianza. Las empresas que invierten en IA de forma segura y responsable estarán mejor preparadas para crecer, innovar y relacionarse con sus clientes y con la sociedad”, concluye el ejecutivo.