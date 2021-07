IIoT es una Re-evolución tecnológica: Adira Suite

La integración de la tecnología y los servicios de big data con la inteligencia empresarial tradicional se considera el camino a seguir para las empresas, quienes deben centrarse en la toma de decisiones rápidas basadas en hechos y mejorar la experiencia del cliente.

Lograr una verdadera transformación digital en todo tipo de organización pública o privada, hoy implica la creación de ideas digitales y modernizar la tecnología empresarial para habilitar la Industria 4.0.

Y es en este ámbito que Adira –empresa que forma parte de Grupo ABSA– incursiona en México, con un portafolio de soluciones de industria 4.0 basados en big data, a fin de habilitar la digitalización de ideas en una plataforma estandarizada, la cual incluye buenas prácticas de uso del software, ya sea como servicio o en sitio.

Su oferta Adira Suite se basa en un set de componentes de software prefabricados, que ayudan a mejorar la agilidad en el servicio. Estas soluciones escuchan a los equipos o la tecnología que están en el piso de manufactura o tecnología de operación, y aprovechan los datos para programar mantenimientos preventivos, integrar inteligencia artificial y tomar mejores decisiones en los procesos de producción.

Explica Mauricio Mendoza Figueroa, Business Architect Director en Grupo ABSA, que existe un universo de datos que no se sabía que existían y no se aprovechaban, pues a veces resulta difícil procesarlos debido a que provienen múltiples fuentes no estructuradas.

“Organizar esos datos en el mundo OT no es tan sencillo con esas plataformas. La forma en que Adira lo hace se basa en arquitecturas de software; ayudamos a los clientes a usar las herramientas para abrir un abanico de posibilidades nuevas en mercados predictivos, operaciones productivas y cualquier evento en una operación. La operación no puede perder mucho tiempo con aplicaciones, así que se hace de forma transparente para transportarlos a un nivel de productividad mucho más eficiente, y con alta seguridad en la cadena de valor de manera integral en el mundo digital.”

Qué quiere la Industria 4.0

Muchas industrias no tienen una idea clara de lo que necesitan para llegar a un mayor nivel de automatización y aprovechamiento de sus datos, pero sí saben dónde quieren estar. Eso es básico para lograr el cambio.

La intención de Absa es que, a través de talleres de trabajo, ayudan al cliente a esclarecer sus ideas para que sean claras, alcanzables y de corto plazo, pues mientras menos tiempo requieran, tienen un impacto menos estresante en el proceso operativo.

Para lograrlo, la firma coloca elementos de tecnología para explotar los datos, procesarlos y presentarlos. “Uno de nuestros principales objetivos es reducir la complejidad, y la forma más fácil de hacerlo es ir con el cliente y colocar una prueba concepto que toma dos horas a máximo. Con ello, en cinco días se tienen los primeros resultados de la prueba y se muestran esos datos al cliente para que sepa cómo explotarlos.”

La Suite Adira también permite crear nuevas soluciones digitales de aplicaciones móviles. Con ello se supera el hecho de que, a veces, la tecnología con que cuentan fue seleccionada años atrás y no está preparada para las nuevas necesidades. Así que llevarlos a la digitalización puede ser un viaje distinto para cada proyecto.

No obstante, mediante una pasarela de APIs, se ayuda a la organización con componentes de software que ayudan a crear una aplicación móvil o para una aplicación digital. De esa forma, los componentes ayudan a los clientes a incorporarse a su proceso operativo y crear una nueva idea digital.

Beneficios de Industria 4.0

Cuando se ocupa una herramienta basada en software, se tiene un menor gasto operativo y permite llevar la operación a una renta mensual. Con ello, el retorno de inversión es mucho más corto, porque no es necesario invertir en equipo; y se tiene la capacidad de integrar múltiples fuentes de datos y múltiples protocolos que existen en manufactura, entre otros beneficios.

Asimismo, la suite está preparada para ser flexible y escalable, por lo que crece fácilmente en componentes, según la demanda de la organización. Esto es más necesario según aumenta la telemetría, la cual requiere procesar mucha información en tiempo real. La suite está preparada para que trabaje de forma muy versátil e híper escalable para crecer.

Una vez que se tienen los datos recaudados en tiempo real de la telemetría, se crean de manera ágil componentes cognitivos como inteligencia artificial o machine learning. Eso apunta a una mayor eficiencia, pues permite presentar rápidamente el rendimiento de los equipos en tiempo real.

La interacción con aplicaciones de terceros es sencilla y forma parte de la solución, pues se cuenta con los componentes necesarios.

Mercado y los retos

En este proceso de aceleración en la adopción de tecnología a raíz de la pandemia COVID-19, las empresas están buscando tener una optimización y están conscientes de que existen oportunidades para reinventarse. Algo muy necesario en la competencia actual, pues quieren mejorar su forma de operar y trabajar. Así que los diálogos son de alto nivel: saben lo que quieren, así que lo que necesitan saber ahora es cómo llegar.

“En Adira colocamos un puente digital que ayuda a responder esas preguntas desde una prueba de concepto. A veces colocar iniciativas en PowerPoint es sencillo, pero buscarlas en tiempo real o verlas en operación es donde se encuentra la oportunidad y el reto.”

Justamente eso lo que la firma hace desde hace cuatro años: mejorar la experiencia digital para lograr incluir indicadores que antes no se tenían; o cruzar datos de un render al que no se tenía acceso. También permite crear puentes de datos en sistemas de capital humano que no tiene nada que ver con un dispositivo. Pero el cruce de los datos te da indicadores de múltiples procesos de negocio.

Oferta al canal integrador

Para los integradores, la primera ventaja que ofrece Adira es habilitarles una capacidad digital que posiblemente no tenían, o estaban en búsqueda de crearla, pues eso se convierte en un acelerador dentro de la organización.

Por ello, la empresa busca socios de canal con conocimientos de desarrollo de software, o al menos conceptos del desarrollo básicos en programación sobre Java, administración de bases de datos, seguridad, portales web, o competencias digitales que hoy están al alcance del mercado, a fin de aprovechar las oportunidades de implementación, puesta a punto y servicios con los clientes, más allá de la renta del software.

Su objetivo principal es ayudar a sus partners a crecer, sin limitarse a un número de personas, de alcance o de infraestructura. Incluso, las herramientas de desarrollo las puede proveer Absa a fin de acelerar el proceso.

Por otra parte, con el soporte de otra empresa del Grupo, Kinesis, que provee software as a service, sólo es necesario que los canales de integración acerquen a sus clientes. Así, Adira puede generar el modelo de negocio hacia dónde quieren ir, mientras que el integrador empieza a recibir regalías por el uso del software y sigue recibiéndolas tanto tiempo como dure la relación con estos proyectos.

“El modelo conlleva dos cosas. Primero, el partner experimenta la plataforma digital y aprende qué es la transformación digital desde la perspectiva 4.0. Y una vez que esas competencias se crean, va a generar un apetito de integrar su propio equipo de trabajo con nuevas competencias. Así que, por un lado, comienza a probar la plataforma y a ganar, mientras puede desarrollar nuevas sus nuevas competencias.”

Para empezar la relación, los canales interesados deberán trabajar en un plan de entrenamiento que abarca una agenda digital común. Se les acompaña para entender las perspectivas de los equipos de trabajo en el cliente, su cultura y adopción de la tecnología.

A partir de ahí, se les muestran las tecnologías listas para utilizarse, el trabajo a realizar si se tiene algún reto de entrenamiento, se planea una estrategia de adopción de la tecnología y se trabaja con el canal para desarrollarse en la parte tecnológica.

Cuando se dan casos en que el integrador se encuentra ante las necesidades de la operación y no sabe cómo satisfacerlas, Adira recomienda regresar a las bases frente a la transformación digital Industrial.

“La mayoría del software que utilizan las plataformas OT de control está basado en sistemas Windows, en bases de datos relacionales y plataformas web. Eso ya lo conocen los partners y sólo precisan canalizarlo mediante un componente intermedio, un pegamento entre un lenguaje y otro.”

Así que el mensaje es: no tengan temor al OT, pues con las plataformas que ofrece Adira, se habilitan para acortar la brecha y reducir la desconfianza.

CONTACTO:

Mauricio Mendoza, Director de Arquitectura de Negocios

Cel: 55 2107 6350

Mauricio.mendoza@grupoabsa.com

contacto@knesysplus.com